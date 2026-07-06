به گزارش خبرنگار مهر، مجید انگشتباف ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیند میزبانی از زائران و ضرورت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات کاربردی اظهار کرد: پرتال «قم زائر» به منظور ایجاد بستری واحد برای اطلاعرسانی و خدماترسانی به خیل عظیم عزاداران و زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب طراحی شده است.
رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد برگزاری مراسم تشییع در قم تصریح کرد: در این سامانه تمامی اطلاعات مورد نیاز زائران پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به امکان بهرهمندی از ظرفیتهای اسکان رایگان مردمی، دسترسی به فهرست مراکز اسکان دستگاههای اجرایی، نقشهیابی و جانمایی پارکینگهای سطح شهر، مشخصات مسیرهای تردد و همچنین آخرین وضعیت محدودیتهای ترافیکی اشاره کرد.
وی در پایان با بیان اینکه اقدامات فنی برای تکمیل این سامانه در حال انجام است، خاطرنشان کرد: هماکنون عملیات بارگذاری اطلاعات در پرتال «قم زائر» با سرعت در حال انجام است و پس از طی شدن مراحل نهایی و تکمیل فرآیندها، این سامانه به صورت عمومی در دسترس زائران و شهروندان قرار خواهد گرفت تا بخشی از چالشهای اطلاعرسانی در این رویداد بزرگ ملی برطرف شود.
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