علیرضا خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر از مردم برای پیوستن به پویش ملی «۲۵ درجه، قرار همدلی» دعوت کرد و بر نقش تعیین‌کننده مشارکت مشترکان در تأمین برق پایدار تابستان تأکید داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی امروز به یک ضرورت ملی و مسئولیت اجتماعی تبدیل شده است، اظهار کرد: تأمین برق پایدار برای همه مشترکان بیش از هر زمان دیگری به همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی، اصناف و بخش‌های مختلف جامعه وابسته است.

وی هفته صرفه‌جویی را فرصتی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه و توجه بیشتر به ارزش منابع انرژی دانست و افزود: صنعت برق به صورت شبانه‌روزی برای تأمین برق مطمئن و پایدار تلاش می‌کند، اما عبور موفق از اوج بار تابستان بدون مشارکت مشترکان امکان‌پذیر نخواهد بود.

خدابنده با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی صرفاً به معنای کاهش مصرف نیست، تصریح کرد: استفاده هوشمندانه، مسئولانه و بهینه از منابع ملی، مهم‌ترین مفهوم جهاد صرفه‌جویی است و هر مشترک می‌تواند با اصلاح الگوی مصرف، سهم مؤثری در پایداری شبکه برق ایفا کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات کم‌باری، خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری و بهره‌گیری از تجهیزات کم‌مصرف را از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت: اجرای این اقدامات در سطح خانوارها و همچنین همکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در کاهش بار شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان دارد.

وی با قدردانی از همکاری مردم خراسان رضوی در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف خاطرنشان کرد: همراهی مشترکان این استان در سال‌های گذشته نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و استمرار خدمات‌رسانی داشته و تداوم این همکاری می‌تواند زمینه عبور موفق از روزهای اوج مصرف تابستان را فراهم کند.

محدودیت مصرف در انتظار متخلفان از الگوی مصرف برق

خدابنده همچنین صرفه‌جویی در مصرف برق را اقدامی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دانست و افزود: کاهش مصرف انرژی علاوه بر حفظ منابع ملی و کاهش هزینه‌های خانوارها، در حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار نیز تأثیرگذار است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با دعوت از عموم مشترکان برای پیوستن به پویش ملی «۲۵ درجه، قرار همدلی» اظهار داشت: این پویش با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در روزهای گرم سال اجرا می‌شود و از مردم می‌خواهد با تنظیم دمای سیستم‌های سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد و پرهیز از مصارف غیرضروری، در تأمین برق پایدار برای همه هموطنان مشارکت کنند.

وی همچنین به مشترکان پرمصرف هشدار داد در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، محدودیت‌هایی برای آنان اعمال خواهد شد و ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مشترکان، تابستان امسال با کمترین چالش و بیشترین پایداری شبکه برق سپری شود.