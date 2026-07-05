رضا الفتنسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزیهای کسب پکارهای مجازی برای مراسم تشییع اظهار داشت: کسبوکارهای مجازی، همواره در کنار مردم در مناسبتهای بزرگ حضور داشتهاند. همانگونه که در ایام اربعین با راهاندازی موکبهای خدمت در مسیر کربلا، تجربه موفقیتآمیزی داشتیم، اکنون نیز در مراسم تشییع رهبر شهید، با هدف تسهیل امور عزاداران و حضور فعالانه در میدان، برنامهریزیهای لازم را به عمل آوردهایم.»
خدمترسانی در قلب مراسم؛ موکب کسبوکارهای مجازی
الفتنسب با تشریح جزئیات اقدامات میدانی افزود: موکب اختصاصی کسبوکارهای مجازی (فدا) در میدان آزادی، خیابان شهید برادران رحمانی، مجاور مجتمع شهرک شهید فکوری مستقر شده است. این موکب از ساعت ۶ صبح فردا ۱۵ تیرماه آماده پذیرایی و ارائه خدمات به مردم عزیز خواهد بود. اولویت اصلی ما در این ایام، فراهم آوردن بستری برای آرامش و پذیرایی از عزاداران است تا در این مراسم بزرگ، خدمات رفاهی بهدرستی به ارمغان آورده شود. یکی دیگر از اقدامات موکب فدا حمایت از نرمافزار «مفید» است که رزرو اماکن مسکونی جهت اسکان زائران در شهرهای تهران، قم و مشهد را عهده دار است.
پویش تولید محتوا؛ روایتگری در عصر دیجیتال
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در خصوص اقدامات در فضای مجازی گفت: علاوه بر حضور فیزیکی، بخش مهمی از ظرفیت ما به تولید و انتشار محتوای تبیینی اختصاص یافته است. صدها قطعه محتوا شامل کلیپهای تصویری، دلنوشتهها و بازخوانی بیانات حکیمانه رهبر انقلاب پیرامون جایگاه خدمت و مسئولیت، در حال تولید و انتشار است. ما تلاش میکنیم با بهرهگیری از تمامی بسترهای پیامرسانهای داخلی و شبکههای اجتماعی، روایت درست از این حماسه را در اختیار مخاطبان قرار دهیم؛ چرا که معتقدیم در عصر حاضر، قدرتِ انتشار محتوا، به اندازه کیفیت تولید آن اهمیت دارد.
الفتنسب با تأکید بر پیوند میان فعالیتهای این صنف و آرمانهای انقلاب، خاطرنشان کرد: حضرت آیتالله خامنهای همواره بر نقش استراتژیک مجموعههای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال تأکید ورزیدهاند. ایشان بارها فرمودهاند که اقتصاد دانشبنیان، ستون فقرات توسعه در عصر جدید است و کسبوکارهای مبتنی بر فناوری را ابزاری برای رسیدن به خودکفایی و اقتدار ملی دانستهاند.
وی ادامه داد: ایشان در مواضع مختلف، حمایت از جوانان فعال در فضای مجازی و مجموعههای نوآور را نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت برای عبور از چالشهای بینالمللی قلمداد کردهاند. بسیاری از کسبوکارهای مجازی، خود را وامدار این نگاه روشن و حمایتهای راهبردی می دانند. حضور ما در این مراسم، در واقع تجدید عهد با همان مسیری است که رهبری با حمایت از دانشبنیانها ترسیم کردهاند؛ مسیری که در آن، تکنولوژی و اقتصاد در خدمت ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی و خدمت به مردم قرار میگیرد.
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی با اشاره به وضعیت اینترنت در روزهای وداع، گفت: پایداری اینترنت در این ایام برقرار بوده و تاکنون گزارشی از اختلال مؤثر بر فعالیت کسبوکارهای مجازی دریافت نشده است.
وی افزود: با توجه به بررسیهای صورتگرفته، مشکل خاصی که موجب اخلال جدی در روند فعالیت این کسبوکارها شده باشد، گزارش نشده و شرایط بهصورت عادی دنبال شده است.
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