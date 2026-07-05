حضور خودجوش و گسترده اهالی هشتبندی در آئین وداع و تشییع رهبر شهید

حسن خاکساری فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا هشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار کرد: با توجه به علاقه بسیار زیاد مردم انقلابی بخش توکهور و هشتبندی به آقای شهید ایران بسیاری از اهالی این منطقه با وجود نبود امکانات حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس به صورت خودجوش و با خودرو شخصی عازم تهران برای شرکت در آئین واع و تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران شده اند.

وی افزود: از ابتدای حرکت کاروان های خودجوش مردمی برای شرکت در آئین وداع و تشییع میلیونی آقای شهید ایران بیش از ۱۵۰۰ نفر از مردم انقلابی هشتبندی عازم تهران برای شرکت در این آئین شده اند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) هشتبندی، خاطرنشان کرد: صدها نفر دیگر از مردم انقلابی بخش توکهور و هشتبندی عازم شهرهای زیارتی مشهد و قم برای شرکت در آئین تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران شده اند.