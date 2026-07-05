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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

تصاویری از بدرقه زائران تشییع رهبر شهید انقلاب از سلماس

تصاویری از بدرقه زائران تشییع رهبر شهید انقلاب از سلماس

ارومیه - تعدادی از مردم شهرستان سلماس امروز یکشنبه برای حضور در مراسم تشییع رهبر انقلاب راهی تهران شدند.

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کد مطلب 6880015

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