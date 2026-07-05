https://mehrnews.com/x3cvvv ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷ کد مطلب 6880015 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷ تصاویری از بدرقه زائران تشییع رهبر شهید انقلاب از سلماس ارومیه - تعدادی از مردم شهرستان سلماس امروز یکشنبه برای حضور در مراسم تشییع رهبر انقلاب راهی تهران شدند. دریافت 26 MB کد مطلب 6880015 کپی شد مطالب مرتبط روایت هلال احمر از نخستین ساعات حمله به بیت رهبر شهید انقلاب بندر دیّر در سوگ آقای شهید ایران پل ۸۰ متری چهارباغ به مصلی برای خدمت به زائران به بهره برداری رسید اینبار همه جهان اسلام به این بدرقه دعوت هستند تقویمِ خاکسپاری در تاریخ ایران، تشییع و روایت سقوط و صعود قدرت از حجره مدرسه نواب تا روزهای پیروزی انقلاب برچسبها شهرستان سلماس تشییع رهبر شهید انقلاب اعزام زائران
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