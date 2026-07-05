از حجره مدرسه نواب تا روزهای پیروزی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی در گفتگو با خبرنگاران به بیان خاطراتی از بیش از شش دهه آشنایی، دوستی و همراهی با رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت؛ خاطراتی که از نخستین دیدار در دوران طلبگی آغاز میشود و تا روزهای مبارزه با رژیم پهلوی، پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی امتداد مییابد.
وی درباره نخستین آشنایی خود با رهبر شهید انقلاب گفت: آشنایی من با ایشان به سالهای ۱۳۳۵ یا ۱۳۳۶ و دوران طلبگی در مشهد مقدس بازمیگردد. پس از چند سال تحصیل در حوزه علمیه گرگان، برای ادامه تحصیل به مشهد رفتم. روزی برای دیدار یکی از دوستانم به مدرسه نواب رفتم که ناگهان سیدی خوشسیما، آراسته و متواضع از حجره خود بیرون آمد و ما را برای صرف چای به حجرهاش دعوت کرد. همانجا بود که فهمیدم آن طلبه جوان، سید علی خامنهای است.
نورمفیدی افزود: از همان دیدار، دوستی و ارتباط ما شکل گرفت؛ ارتباطی که ابتدا در مشهد و سپس در حوزه علمیه قم ادامه یافت و با گذشت زمان استحکام بیشتری پیدا کرد.
وی با اشاره به ویژگیهای علمی رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: ایشان از همان دوران جوانی به استعداد، نبوغ و پشتکار علمی شناخته میشدند و مرحوم آیتالله شیخ مرتضی حائری نیز بارها از آینده علمی درخشان ایشان سخن میگفتند.
نماینده ولیفقیه در گلستان ادامه داد: با آغاز نهضت حضرت امام خمینی(ره)، این دوستی وارد مرحله تازهای شد و علاوه بر روابط علمی، همکاری و همفکری سیاسی نیز میان ما شکل گرفت. در آن دوران همه طلاب همراه نهضت نبودند، اما جمعی از طلاب جوان با اعتقاد و انگیزه در کنار امام راحل ایستادند و ما نیز در همین مسیر، ارتباط و همکاری نزدیکی با یکدیگر داشتیم.
وی اظهار کرد: پس از بازگشت رهبر شهید انقلاب به مشهد و حضور من در گرگان، اگرچه از نظر جغرافیایی فاصله ایجاد شد، اما پیوند فکری، سیاسی و انقلابی ما همچنان پابرجا ماند و ایشان علاوه بر فعالیتهای گسترده در مشهد، در مناطق مختلف کشور نیز نقشآفرینی فرهنگی و تبلیغی مؤثری داشتند.
نورمفیدی با اشاره به سفرهای تبلیغی رهبر شهید انقلاب به گرگان گفت: ایشان در سالهای مبارزه بارها برای تبلیغ و سخنرانی به این منطقه میآمدند و با بیانی عالمانه، مفاهیم اسلامی، سیره اهلبیت(ع) و اندیشههای انقلابی را برای مردم تبیین میکردند.
وی با بیان خاطرهای از تعقیب رهبر شهید انقلاب توسط ساواک افزود: در یکی از همین سفرها، مأموران ساواک در پی دستگیری ایشان بودند، اما با هماهنگی دوستان، برنامهریزی کردیم تا شبانه ایشان را از گرگان خارج کنیم و از افتادن در دام مأموران رژیم پهلوی جلوگیری شود.
امام جمعه گرگان سخنرانیهای رهبر شهید انقلاب را از اثرگذارترین برنامههای فرهنگی آن دوران دانست و اظهار کرد: نوارهای سخنرانی ایشان در سراسر کشور دستبهدست میشد و تأثیر عمیقی بر نسل جوان داشت. هنوز سخنرانی ارزشمند ایشان درباره امام سجاد(ع) را به خاطر دارم؛ تحلیلی عالمانه و متفاوت که نگاه تازهای به شخصیت آن امام همام ارائه میکرد و شنیدن آن را به دوستان طلبه توصیه میکردم.
وی همچنین به خاطره دیگری اشاره کرد و گفت: در یکی از سفرها، ایشان بهصورت مخفیانه به گرگان آمده بودند و من از حضورشان اطلاعی نداشتم. یکی از دوستان مرا به منزل خود دعوت کرد و وقتی رسیدم، دیدم آیتالله خامنهای آنجا حضور دارند. قرار بود همان روز بهصورت محرمانه عازم تهران شوند و به همین دلیل، با وجود اصرار برخی جوانان برای همراهی، این درخواست را نپذیرفتند تا سفرشان کاملاً محرمانه باقی بماند.
نورمفیدی با مرور روزهای پیروزی انقلاب اسلامی نیز گفت: هنگام بازگشت تاریخی امام خمینی(ره) به کشور، ما نیز در تهران حضور داشتیم. در آن روزها همه یاران برجسته امام، از جمله شهیدان مطهری و بهشتی و نیز آیتالله خامنهای، در تحصن دانشگاه تهران حضور داشتند و در متن حوادث بزرگ انقلاب نقشآفرینی میکردند.
وی با تأکید بر اینکه پیروزی انقلاب اسلامی صرفاً تغییر یک حکومت نبود، افزود: با رهبری حضرت امام(ره)، تحولی بنیادین در ساختار سیاسی کشور و حتی معادلات جهانی شکل گرفت و نظامی مبتنی بر ولایت فقیه پایهگذاری شد؛ نظامی که هدف آن حاکمیت ارزشهای الهی، اجرای احکام اسلام و حفظ عزت و استقلال ملت ایران بود.
نماینده ولیفقیه در گلستان اظهار کرد: شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» ترجمان همین اندیشه بود؛ اندیشهای که بر استقلال کشور و نفی هرگونه سلطه قدرتهای بیگانه تأکید داشت. در روزگاری که بسیاری از کشورها تحت نفوذ قدرتهای شرق و غرب بودند، انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزههای قرآن کریم و مکتب اهلبیت(ع)، مسیر استقلال و عزت را برگزید.
نورمفیدی خاطرنشان کرد: این مبانی و آرمانها، میراث ماندگار حضرت امام خمینی(ره) بود که رهبر شهید انقلاب نیز در تمام سالهای مسئولیت خود با استقامت، تدبیر و وفاداری از آن پاسداری کرد و همین مسیر، راز ماندگاری انقلاب اسلامی و استمرار عزت و اقتدار ملت ایران است.
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