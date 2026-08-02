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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

زنجیره تأمین آرد نانوایی‌ها نباید با وقفه مواجه شود

زنجیره تأمین آرد نانوایی‌ها نباید با وقفه مواجه شود

ساری- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر لزوم تسریع در حمل و توزیع آرد، گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل و توزیع موظفند با اجرای کامل تعهدات خود، از هرگونه تأخیر پرهیز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت حمل‌ونقل کالاهای اساسی با محوریت حمل و توزیع آرد، بر ضرورت تأمین به‌موقع آرد نانوایی‌ها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

وی در این نشست که با حضور معاونان و مدیران اداره‌کل غله، نمایندگان انجمن صنفی کارخانجات آرد و مدیران شرکت‌های حمل و توزیع برگزار شد، اظهار کرد: استمرار تأمین آرد نانوایی‌ها از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ ثبات بازار و امنیت غذایی است و هرگونه اختلال در این چرخه می‌تواند روند خدمت‌رسانی به مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

جعفری با قدردانی از تلاش فعالان حوزه حمل و توزیع آرد افزود: تمامی شرکت‌های طرف قرارداد موظف هستند با تأمین ناوگان مورد نیاز و اجرای دقیق برنامه‌های حمل، آرد مورد نیاز نانوایی‌ها را در زمان مقرر به مقصد برسانند و هیچ‌گونه تعلل یا بی‌نظمی در انجام تعهدات پذیرفته نخواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه کوچک‌ترین وقفه در انتقال آرد، زنجیره تأمین این کالای اساسی را با چالش مواجه می‌کند، تصریح کرد: انتظار می‌رود شرکت‌های حمل و توزیع با برنامه‌ریزی منسجم، مسئولیت‌پذیری و تعامل مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط، نقش خود را در تأمین پایدار آرد استان به بهترین شکل ایفا کنند.

در این نشست، آخرین وضعیت حمل آرد از کارخانجات به انبارهای شهرستان‌ها، روند توزیع میان نانوایی‌ها، ظرفیت‌های لجستیکی، چالش‌های موجود و راهکارهای تسریع در فرآیند حمل و توزیع مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان نیز بر تقویت هماهنگی میان اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی، کارخانجات آرد و شرکت‌های حمل و توزیع تأکید شد تا روند تأمین و توزیع آرد در استان بدون وقفه و با حداکثر کیفیت ادامه یابد.

کد مطلب 6906371

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