بازدید مدیر کمیته بحران سازمان انتقال خون از بانک خون تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک یکتاپرست، مدیر کمیته بحران سازمان انتقال خون ایران، به همراه شهرام شکرچی، مدیر شبکه ملی خون‌رسانی کشور پیش از ظهر امروز شنبه از بانک خون تعدادی از مراکز درمانی استان تهران بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی میزان آمادگی بانک‌های خون بیمارستانی برای پوشش مراسم وداع با قائد شهید امت انجام شد.

در جریان این بازدید، بر تقویت ذخایر فرآورده‌های خونی و تسهیل دسترسی مراکز درمانی پایتخت به خون و فرآورده‌های مورد نیاز تأکید شد.

ارزیابی توان پاسخگویی اداره کل انتقال خون استان تهران به درخواست مراکز درمانی و بررسی وضعیت نگهداری فرآورده‌های خونی در بانک‌های خون بیمارستانی، از دیگر محورهای این بازدید بود.

در پایان، از همکاری و عملکرد مطلوب کارکنان بانک خون بیمارستان‌های حضرت رسول اکرم (ص)، امام خمینی (ره) و بعثت قدردانی شد.