میثاق با امام شهید، بیعت با مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است:

ملت بزرگ و شریف ایران، امروز با قلب‌هایی سرشار از اندوه و دیدگانی اشک‌بار، پیکر مطهر رهبری عالی‌قدر را بدرقه می‌کنند؛ قائد عظیم‌الشأنی که علمدار و سکان‌دار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مرجعی عالی‌مقام برای آزادی‌خواهان جهان و شخصیتی کم‌نظیر و اثرگذار در جهان بود.

امام و قائد شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، خلف صالح حضرت امام خمینی (ره)، رهبری حکیم، دوراندیش و فرزانه بودند که با اتکال به خداوند متعال، ایران اسلامی را به قله‌های عزت، اقتدار و سربلندی رهنمون ساختند؛ تا آنجا که امروز پرورش‌یافتگان مکتب ایشان در نیروهای مسلح، با صلابت و استواری در برابر زورگویان عالم ایستاده‌اند و با ایمان و اراده‌ای خلل‌ناپذیر، از عزت و استقلال این مرز و بوم پاسداری می‌کنند.

امروز جهانیان نظاره‌گر تشییع باشکوه بزرگ‌مردی هستند که اقتدار او، ارکان ظلم و استکبار را به لرزه درمی‌آورد و قامت استوارش، مأمن و پشتوانه مظلومان و بی‌پناهان بود. قائد شهید ما در سراسر حیات نورانی خویش، همواره پرچم‌دار وحدت، انسجام ملی و همبستگی امت اسلامی بود و مردم مبعوث شده را به همدلی، وفاق و ایستادگی در مسیر آرمان‌های الهی فرا می‌خواند. این خروش عظیم مردمی که امروز در بدرقه ایشان شکل گرفته است، گواهی روشن بر پیوندی عمیق و ناگسستنی میان رهبر و ملت است؛ پیوندی که دل‌ها را به یکدیگر نزدیک ساخت و آرمان‌های الهی و بلند او را در جان مردم ماندگار کرد.

اینک مردم ایران اسلامی و آزادگان جهان با رهبری شجاع، حکیم و بی‌بدیل وداع می‌کنند و به یقین برکات نفس زکّیه، اندیشه‌های بلند، مجاهدت‌های خالصانه و میراث گران‌سنگ آن قائد شهید، همچنان در جان این ملت جاری خواهد ماند و راهی که با ایمان، حکمت و ایثار ترسیم نمودند، چراغ هدایت نسل‌های آینده و سرمایه‌ای ماندگار برای سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.

بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانواده معظم شهدا و ایثارگران همراه با ملت شریف ایران در این روز تاریخی با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) پیمان می‌بندند که پرچم عزت، استقامت و مقاومت با رهنمودهای ایشان بر زمین نخواهد ماند و راه روشن امام شهیدمان با عزم راسخ امتداد خواهد یافت.