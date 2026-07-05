خانواده بانک مسکن استان مرکزی با شهدای جنگ تحمیلی سوم تجدید میثاق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، همزمان با ایام بدرقه و وداع با پیکر مطهر امام و رهبر شهید انقلاب و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، کاروان خودرویی خانواده کارکنان شاغل و بازنشسته بانک مسکن استان مرکزی، به همت کمیته فرهنگی و پایگاه مقاومت بسیج این مدیریت به حرکت درآمد.

مسیر حرکت این کاروان از گلزار شهدای شهر اراک به سمت گلزار شهدای روستای دهسد، محل آرامگاه سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده کل فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

شرکت‌کنندگان در این برنامه فرهنگی و معنوی با حضور بر مزار این شهید والامقام و دیگر شهدای منطقه، ضمن قرائت فاتحه و زیارت عاشورا، با آرمان‌های بلند شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی سوم تجدید میثاق کردند.

در ادامه این آیین، خانواده کارکنان بانک مسکن با خانواده معزز سردار سپهبد شهید محمد پاکپور دیدار و ضمن ابراز همدردی، از صبر، ایثار و استقامت آنان تجلیل کردند.

این اقدام با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای سرافراز، با حضور خانواده کارکنان شاغل و بازنشسته بانک مسکن استان مرکزی برگزار شد.