به گزارش خبرگزاری مهر، «فؤاد سنیوره»، نخستوزیر پیشین لبنان، در گفتوگو با شبکه الجزیره اظهار کرد که قابل قبول نیست توافق چارچوب با اسرائیل، موضوع خروج نیروها و برقراری آتشبس را در بر نداشته باشد.
وی با اشاره به وضعیت کنونی لبنان بدون اشاره به سکوت دولت بیروت در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی مدعی شد: شرایط موجود پس از اقداماتی که حزبالله بدون مشورت انجام داد، بسیار دشوار شده است.
سنیوره افزود با دفاع از دولت لبنان مدعی شد که این دولت به دلیل شرایط سختی که در نتیجه اقدامات حزبالله به وجود آمده بود، ناچار به ورود به مذاکرات شد.
نخستوزیر اسبق لبنان همچنین مدعی شد که میان حزبالله و اسرائیل نوعی همپوشانی منافع وجود دارد و هر یک، دیگری را دستاویزی برای اقدامات خود قرار میدهد.
وی مدعی شد که توافق چارچوب، گامی در مسیر تبدیل لبنان به کشوری است که تنها سلاح موجود در آن، سلاح در دست دولت باشد.
نظر شما