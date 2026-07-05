حریفان تیم ملی بسکتبال ایران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ در قاره آسیا با برگزاری دیدارهای پنجره سوم در گروههای چهارگانه پیگیری شد و با مشخص شدن تیمهای صعود کننده از گروه A، تیم ملی بسکتبال ایران رقبای خود را در مرحله دوم این رقابتها شناخت.
بر این اساس، تیمهای استرالیا، نیوزیلند و فیلیپین با قرار گرفتن در ردههای اول تا سوم گروه A راهی مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ شدند.
تیم ملی بسکتبال ایران هم در کنار تیمهای اردن و سوریه از گروه C به مرحله بعدی رسید تا این ۶ تیم، گروه E را در مرحله دوم تشکیل دهند.
نتایج دیدارهای مرحله اول، در این مرحله نیز محاسبه خواهند شد و تیمهای صعود کننده تنها مقابل تیمهای گروه دیگر قرار خواهند گرفت.
در پایان این مرحله، ۳ تیم برتر هر گروه و تیم برتر چهارم در بین ۲ گروه، راهی جام جهانی ۲۰۲۷ بسکتبال در قطر خواهند شد. دیدارهای مرحله دوم در شهریور، آذر و اسفند سال ۱۴۰۵ برگزار خواهند شد.
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