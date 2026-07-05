رضا رحیم‌پور عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امام شهید شخصیتی چندوجهی و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران و منطقه بود، گفت: ایشان به عنوان یک فقیه و سیاستمدار، ترکیبی از وفاداری به اصول بنیادین انقلاب اسلامی و عمل‌گرایی در عرصه سیاسی را به نمایش گذاشته‌اندکه این رویکرد در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی مشهود بوده است.

وی افزود: امام شهید به دلیل پیشینه حوزوی و مطالعات عمیق در ادبیات فارسی و عربی، به عنوان چهره‌ای فرهنگی شناخته می‌شوند. حمایت‌های ایشان از هنرهای تجسمی، ادبیات پایداری و شعر، بخش مهمی از هویت مدیریتی ایشان است.

عضو شورای مرکز حزب موتلفه گفت: رهبر شهید ما در طول دوران رهبری، همواره بر حفظ انسجام داخلی تأکید داشته‌اند که به عقیده بسیاری از تحلیل‌گران، عاملی مهم برای ثبات ساختار سیاسی در برابر فشارهای خارجی بوده است

رحیم پور افزود: اما یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های دوران رهبری امام شهید ، توسعه و تحکیم شبکه «محور مقاومت» در منطقه (لبنان، عراق، سوریه، یمن و …) است که این استراتژی بر بازدارندگی در برابر قدرت‌های غربی و منطقه‌ای (به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی) بسیار تاثیر دارد .

وی با بیان اینکه تأکید بر خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، به دلیل تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه ایران، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و قدرت‌های بیگانه از دیگر میراث باارزش استقلال طلبی امام شهید است، ادامه داد: گفتمان اصلی امام شهید در عرصه بین‌المللی، مبتنی بر نفی سلطه قدرت‌های غربی بود . ایشان همواره غرب را عامل اصلی تنش‌ها و بی‌عدالتی‌ها در جهان اسلام معرفی کرده‌اند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: هدایت سیاست‌های کلان علمی کشور، به ویژه در حوزه‌های هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادی و صنایع دفاعی و موشکی، از دیگر بخش‌های مهم کارنامه درخشان رهبر شهید است و اما عزت و اقتدار دومفهوم کلیدی در اندیشه ی امام شهید بود ، که در این منظر نگاه ایشان به ملت، نگاهی فراتر از یک قرارداد اجتماعی ساده بود چرا که نگاه ایشان به ملت، نگاهی مبتنی بر کرامت انسانی بود .

رحیم پور افزود: امام شهید معتقد بودند یک ملت نباید تنها به دنبال «بقاء» باشد، بلکه باید به دنبال «تعالی» باشد. عزت ملی در اندیشه ایشان، نه یک شعار سیاسی، بلکه یک ضرورت زیستی برای بقای تمدن اسلامی و ایرانی است.

عزت ملی در نگاه امام شهید ، با «خودباوری» پیوند خورده است.

این استاد دانشگاه گفت: رهبرشهید همواره تأکید داشتند که بزرگترین دشمن عزت ملی، «خودکم‌بینی» و «غرب‌زدگی» است. ایشان معتقدبودند ملتی که خود را کوچک ببیند یا الگوی موفقیت خود را صرفاً در مدل‌های غربی جستجو کند، هرگز نمی‌تواند صاحب سرنوشت خود باشد.

رحیم پور افزود: این نگاه با عزت، یعنی بازگشت به ریشه‌ها؛ یعنی باور به اینکه ما ملتی هستیم با ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی که می‌توانیم الگوی جهان باشیم. در واقع، عزت ملی از دیدگاه ایشان، نتیجه «استقلال در تصمیم‌گیری» و «استقلال در تفکر» بود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه رهبر شهید باور داشتند ملتی که برای تصمیمات حیاتی خود، منتظر تأیید قدرت‌های بیگانه نباشد، همان ملتی است که بر پایه عزت ملی بنا شده است، افزود: از دید گاه امام شهید ، عزت ملی، زمانی به ثمر می‌نشیند که در بستر یک «اقتدار داخلی» مستحکم قرار بگیرد.

رحیم پور با بیان اینکه رهبری در نقش معمار اقتدار داخلی، همواره بر تقویت «سازوکارهای حکومتی» و «انسجام اجتماعی» تأکید داشتند، افزود: اقتدار داخلی از نظر ایشان، به معنای سلطه‌گری نیست، بلکه به معنای «قدرتِ خدمتگزاری و توانایی مدیریت بحران‌ها است

وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در تشییع رهبر شهید، تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب است، افزود: در یک جمله جمع بندی ایشان ستون خیمه انقلاب بودند که با هوشمندی، کشتی نظام را از توفان‌های سهمگین جنگ، تحریم و بحران‌های داخلی به سلامت عبور داده‌اند. که همواره با عدالت‌خواهی و ساده‌زیستی همراه بود.