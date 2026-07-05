به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مجازی با موضوع آخرین اخبار و وضعیت سلامت هموطنان شرکت کننده در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید و توصیه ها و پیام های آموزشی برگزار شد.
حسن نوری ساری، معاون آموزشی، پژوهشی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه امداد و درمان، اعلام کرد هیچیک از بیمارستانهای کشور از چرخه خدمت خارج نشده و تمامی مراکز درمانی، با وجود تعطیلی چندروزه و کاهش جمعیت در تهران، بهصورت کامل آماده ارائه خدمات بودهاند.
وی با بیان اینکه از روز شنبه تاکنون ۱۷۲ بیمار در بیمارستانها پذیرش شدهاند، گفت: از این تعداد ۱۲۰ نفر ترخیص شدهاند، ۵۲ نفر همچنان بستری هستند و برای دو بیمار نیز عمل جراحی انجام شده است.
نوری به یکی از موارد ویژه درمانی اشاره کرد و افزود: بیماری میانسال که با درد شدید قفسه سینه به یکی از آمبولانسهای اورژانس مراجعه کرده بود، در شرایط بسیار بحرانی و نیازمند احیا قرار داشت. این بیمار پس از انتقال هوایی با بالگرد، مستقیماً از محل فرود به اتاق آنژیوگرافی بیمارستان شهید رجایی منتقل شد و با انجام اقدامات تخصصی، هماکنون در سلامت کامل به سر میبرد.
وی ادامه داد: دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، همچنین مجموعههای درمانی سپاه، ارتش، بیمارستان بقیهالله، بنیاد برکت، سازمان تأمین اجتماعی و دیگر دستگاههای امدادی در کنار اورژانس کشور، بیمارستانهای صحرایی را در مجموعه مصلی تهران برای مدیریت بیماران، بهویژه موارد گرمازدگی، مستقر کردند.
معاون آموزشی، پژوهشی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: در مجموع ۱۴ هزار و ۴۷۷ نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که هزار و ۴۲۵ نفر بهصورت سرپایی درمان شدند و همچنین ۵۴ نفر با شرایط وخیمتر توسط اورژانس استان تهران به بیمارستانها منتقل شدند که در حال حاضر ۵۲ نفر از آنان بستری هستند.
وی افزود: چهار هزار و ۸۵۲ نفر نیز پس از دریافت سرمدرمانی در بیمارستانهای صحرایی یا مراکز درمانی ترخیص شدند و ۳۶ نفر نیز خدمات سرپایی مورد نیاز خود را در همان بیمارستان صحرایی دریافت کردند و نیازی به انتقال به بیمارستان نداشتند.
نوری با اشاره به خدمات ناوگان اورژانس گفت: اورژانس استان تهران با بهرهگیری از بیش از ۴۰۰ دستگاه آمبولانس، بیش از ۳۰۰ موتورلانس، ۳۸ دستگاه اتوبوسآمبولانس و بالگردهای اعزامی از سراسر کشور، در مجموع ۹ هزار و ۳۵۴ خدمت امدادی ارائه کرده است.
وی ادامه داد: بخش عمده این خدمات بهصورت سرپایی بوده و ۹ هزار و ۲۳۶ نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردند، در حالی که ۱۱۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. از این تعداد، پنج بیمار بدحال با اورژانس هوایی، شش نفر از طریق اورژانس ریلی و ۱۰۷ نفر نیز با آمبولانس به بیمارستانها انتقال یافتند.
معاون آموزشی، پژوهشی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: تمامی بیماران منتقلشده با اورژانس هوایی در سلامت کامل هستند و هیچ مورد فوتی در این بخش ثبت نشده است.
وی درباره تمهیدات مراسم روز آینده نیز گفت: استقرار آمبولانسها بهگونهای برنامهریزی شده که ضمن دسترسی سریع به بیماران، مانعی برای حرکت جمعیت ایجاد نکنند. به همین منظور آمبولانسها در خیابانهای فرعی مستقر شدهاند و نیروهای عملیاتی با تجهیزات کامل در مسیرهای اصلی حضور دارند تا در صورت نیاز، بیماران را در کوتاهترین زمان به آمبولانس منتقل کنند.
نوری افزود: اورژانس هوایی، اورژانس ریلی و ۳۸ دستگاه اتوبوسآمبولانس نیز در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی، خدمات درمانی و انتقال مصدومان را انجام دهند.
وی همچنین از آمادگی کامل اورژانس برای پوشش مراسم تشییع در شهرهای قم و مشهد خبر داد و گفت: پس از پایان مأموریت تهران، نیروها و تجهیزات به قم اعزام خواهند شد و همزمان تمامی سناریوهای امدادی برای مشهد مقدس نیز پیشبینی و اجرا شده است.
معاون آموزشی، پژوهشی و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر ظرفیتهای دولتی، تمامی آمبولانسهای بخش خصوصی و نیمهدولتی نیز در اختیار اورژانس قرار گرفتهاند و تجهیزات لازم از جمله سرم، دارو، خودروهای یخچالدار، اتاقهای سرد، آمبولانسهای مجهز و نیروهای متخصص برای مقابله با گرمازدگی در تهران، قم و مشهد آماده است.
نوری در پایان با ارائه توصیههایی به مردم گفت: مهمترین عامل پیشگیری از حوادث، همکاری شهروندان است و از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده تجمعهای متراکم، از نزدیک شدن به محل خودداری کرده و با فاصله گرفتن از مرکز ازدحام، به روانسازی جمعیت کمک کنند.
وی همچنین تأکید کرد: مادران باردار، بهویژه پس از هفته بیستم بارداری، کودکان خردسال، سالمندان و افراد دارای ناتوانی جسمی باید از حضور در گلوگاههای جمعیتی خودداری کرده و در محلهایی با تراکم کمتر مستقر شوند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
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