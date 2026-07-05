علی پورمیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در آستانه برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و در ساعات پایانی وداع با این مجاهد خستگی‌ناپذیر، هستیم به تشریح نقش همه آحاد مردم دررسالت تاریخی و نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در انعکاس این رویداد عظیم و تمدنی پرداخت.

وی با طرح این پرسش که آیا جامعه رسانه‌ای موقعیت حساس و تاریخی کنونی را به‌درستی درک کرده است، اظهار داشت: حضور پرشور میلیون‌ها انسان دلداده از سراسر ایران و جهان اسلام در این آیین، وداع با رهبری است که بیش از سه دهه از عمر با برکت خود را وقف آرمان‌های انقلاب اسلامی کرد؛ لذا رسانه‌ای که نتواند عظمت این حضور را درک کند، هرگز قادر به انتقال شایسته آن به افکار عمومی نخواهد بود.

پورمیرزایی با بیان اینکه نخستین گام خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، عبور از کلیشه‌ها و قالب‌های رایج خبری است، تصریح کرد: ما امروز نه با یک خبر روزمره، بلکه با برگی از تاریخ مواجه هستیم و این اقتضا می‌کند که نگاه خود را به این رویداد تغییر دهیم.

مسئول بسیج رسانه استان یزد در ادامه به تبیین تمایز میان گزارش دادن و روایت کردن پرداخت و گفت: گزارشگر تنها به بیان وقایع و ابعاد ظاهری رویداد بسنده می‌کند، اما روایتگر به دنبال کشف معنای عمیق رخدادها و انتقال پیام آن به نسل‌های آینده است. ما در این مقطع حساس، بیش از هر چیز به راویان صادق و ژرف‌نگر نیاز داریم.

ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب

وی سه لایه محوری را برای روایت اصولی این رویداد بزرگ برشمرد و افزود: لایه نخست، تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید است. ایشان فراتر از یک مقام رسمی، یک عالم ربانی، مدیری جهادی، انقلابی تمام‌عیار و اسوه اخلاق بود که رسانه‌ها باید پیش و در حین مراسم، این ابعاد را برای جامعه بازخوانی کنند.

پورمیرزایی، مردم را محور و سوژه اصلی لایه دوم روایت دانست و گفت: ثبت تصاویر ماندگار از پیرمردی که با دشواری راهی مراسم شده، مادری که فرزندش را به همراه آورده و جوانانی که با چشمانی اشک‌بار اما امیدوار ایستاده‌اند، تاریخ‌ساز است. دوربین‌ها و قلم‌ها باید بیش از مسیر تشییع، متوجه این جلوه‌های بی‌نظیر مردمی باشند.

وی در تشریح لایه سوم روایت تاکید کرد: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید پایان راه نیست، بلکه نقطه آغازی برای عزم تازه و استمرار مسیر انقلاب است و رسانه باید پیام این پویایی و پیوستگی را به تصویر بکشد.

مسئول بسیج رسانه استان یزد با ارائه پیشنهادهای کاربردی به خبرنگاران و مستندسازان یادآور شد: همراهی و ثبت سفر یک زائر از مبدا حرکت تا مقصد تشییع، تولید مستندهای کوتاه انسانی ارزشمندی را رقم می‌زند که فراتر از تصاویر کلیشه‌ای اثرگذار خواهد بود.

وی گفتگو با زائران نقاط مختلف کشور و ثبت انگیزه‌های قلبی آنان برای حضور در این مراسم را از دیگر راهکارهای خلق آثار ماندگار دانست و افزود: به تصویر کشیدن جلوه‌های ناب خدمت‌رسانی مردمی و مواکب، قوی‌ترین نماد سرمایه اجتماعی و همدلی ملی در ایران است که باید به دقت ثبت و ضبط شود.

پورمیرزایی همچنین بر ضرورت فراملی نگاه کردن به این رویداد تاکید کرد و گفت: با توجه به گستره بین‌المللی این مراسم، تولید محتواهای چندزبانه یا حتی درج زیرنویس‌های ساده به زبان‌های عربی، اردو و انگلیسی می‌تواند دامنه تاثیرگذاری پیام رسانه‌ها را در ابعاد جهانی به شدت افزایش دهد.

سرعت مهم است، اما دقت اولویت اصلی است

وی در بخش دیگری از این گفتگو، به رسالت سنگین رسانه‌ها در مدیریت اطلاعات در میان جمعیت میلیونی اشاره کرد و هشدار داد: انتشار هرگونه خبر نادرست، آمار غیررسمی یا تصاویر نامناسب در این ابعاد جمعیتی می‌تواند آسیب‌زا باشد.

مسئول بسیج رسانه یزد با تاکید بر لزوم مرجعیت‌بخشی به اخبار رسمی خاطرنشان کرد: اگرچه سرعت در انتقال اخبار حائز اهمیت است، اما دقت خط قرمز ماست. انتشار اخبار نادرست در این شرایط، بزرگترین آسیب را به ارزش‌های این رویداد تاریخی وارد می‌سازد.

پیوند روایت دارالعباده یزد به حماسه ملی

پورمیرزایی در پایان بر لزوم انعکاس برجسته نقش مردم استان یزد در این رویداد ملی تاکید کرد و گفت: وظیفه داریم حضور کاروان‌های زائران یزدی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران این دیار را در قالب روایت‌های استانی به بدنه رسانه‌ای کشور متصل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نسل‌های آینده قطعاً درباره نقش و عملکرد امروز ما در قبال این واقعه بزرگ سوال خواهند کرد؛ بنابراین وظیفه داریم روایتی هنرمندانه، اصیل و ماندگار از حضور پرشور مردم ثبت کنیم که برای همیشه در تاریخ جاودانه بماند.