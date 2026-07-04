ادای دین مردم یزد و بدرقه باشکوه «آقای شهید ایران»

خبرگزاری مهر - گروه استانها: از آن سحرگاهانی که، آسمان ایران و یزد رنگ ماتم به خود گرفته و زمین و زمان در سوگ فقدان «پدر» ایستادهاند. دارالعباده یزد، دیار ایمان و وفاداری، بغض داغ سنگین پدر را در شبهای حماسه در گلو نگه داشت تا زمان موعود و وداع با قائد شهید امت، فرا برسد.
حالا بغضهای بیقرار فروخفته بعد از گذشت ۴ ماه اقتدار، به مرور سرباز میکند و باران اشک میشود، خیل عظیم مشتاقان، از کویر تا پایتخت، مسیری را طی میکنند که بوی عشق و ولایت میدهد. کاروانهایی که با پای دل و در قامت سربازان ولایت، رهسپار تهراناند تا آخرین وداع را با امام و رهبرشان به جای آورند. عصر شنبه کاروانی از این عشاق از یزد راهی مراسم تشییع آقای شهید ایران میشوند، این جریان نه فقط یک سفر، که تجلی حماسهای از جنس تداوم نهضت عاشورا است؛ حماسهای که در آن «اشکها» گواه بر وفاداری بیپایان مردم این سرزمین به آرمانهای رهبر شهیدشان و وفای به عهدی است که با آقای شهید ایران بستند.
همه چیز برای حضور زائران یزدی در بدرقه آقای شهید ایران مهیا است
استاندار یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم گسترده تقاضای مردم برای شرکت در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: اشتیاق عمومی برای حضور در این مراسم تاریخی، مسئولیت ما را در قبال خدمترسانی دوچندان کرده است و در این رویداد مهم وظیفه اصلی مدیران، تسهیلگری و مدیریت بهینه برای آسایش و رفاه مردم در این حضور است.
محمدرضا بابایی افزود: در همین راستا، کمیتههای تخصصی تشکیل شدند و هماهنگیهای لازم تحت نظارت معاونت سیاسی-امنیتی استانداری به خوبی انجام شد.
وی با قدردانی از مشارکت داوطلبانه واحدهای صنعتی و گروههای مردمی در تأمین امکانات و برپایی موکبها، این همدلی را نشانه اقتدار ملی و ولایتمداری مردم ایران دانست و گفت: تیمهای پشتیبانی و اجرایی استان هماکنون در تهران مستقر شده و محلهای اسکان و خدمات رفاهی برای زائران یزدی آماده است.
بابایی گفت: با توجه به اعزام و حضور مردم یزد در مراسم، تیمهای درمانی و خدماتی استان وظیفه دارند با حضور در کانونهای اسکان زائران، خدمات بهداشتی و درمانی لازم را آنجا به هماستانیهای عزیز ارائه دهند.
استاندار یزد گفت: برای برگزاری باشکوه این آیین همراه با تأمین رفاه حال زائران این نمایش بزرگ از اقتدار ایرانیان و ولایتمداری را با کمترین دغدغه همراه کرده است که امیدواریم تا پایان به بهترین شکل ممکن این رویداد عظیم رقم بخورد.
آغاز پروازهای فوقالعاده یزد - مشهد از امروز
مدیرکل فرودگاههای استان یزد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با هدف تسهیل در جابهجایی عزاداران و مشتاقان شرکت در آیینهای وداع با رهبر فقید انقلاب، برنامهریزی ویژهای برای توسعه پروازها در دستور کار قرار گرفت.
مرتضی حمیدپور افزود: در همین راستا و با همت ۴ شرکتهای هواپیمایی تعداد ۱۲ سورتی پرواز رفت و برگشت به برنامه پروازی فرودگاه بینالمللی شهید آیتالله صدوقی یزد اضافه شد.
وی تشریح کرد: ۱۰ پرواز فوقالعاده در مسیر مشهد پیشبینی شده است که برای تاریخهای، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۹ تیر در مسیر یزد-مشهد-یزد هماهنگی شده است، همچنین ۴ مورد پرواز فوقالعاده رفت و برگشت برای تهران داشتیم که از یازدهم تیر ماه آغاز شد.
استقرار ۳۰ موکب و نخل «سریزد» در میدان امام حسین تهران
مسئول قرارگاه پشتیبانی زائران قائد شهید امت از استان یزد برای تشییع رهبر شهید در تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: این قرارگاه مقدمات حضور منسجم و باشکوه مردم استان یزد در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران را فراهمسازی کرد و از دیروز خدماتدهی آغاز شد و تمامی امکانات مورد نیاز زائران، محل اسکان، غذا، آب و سایر خدمات رفاهی به میزان کافی فراهم است و مردم عزیز با خیال آسوده در این مراسم حضور پیدا کنند.
سردار حسن علیزاده با تشریح اقدامات انجامشده افزود: ظرفیتهای اسکان و پذیرایی برای بیش از ۲۰ هزار نفر یزدی پیشبینی و آماده شده و این مراکز تا پایان برگزاری مراسم، بهصورت ۲۴ ساعته خدمات لازم را به مردم استان ارائه خواهند کرد.
مسئول قرارگاه استانی تشییع رهبر شهید در تهران استان یزد ادامه داد: در مسیر خدمترسانی به زائران، بیش از ۳۰ موکب با مشارکت مجموعههای مردمی، گروههای جهادی و هیئتهای مذهبی برپا شده تا روند پذیرایی و پشتیبانی از حضور زائران تسهیل شود.
علیزاده همچنین از تدارک امکانات، پذیرایی و برنامههای فرهنگی در محلهای اسکان خبر داد و تصریح کرد: یکی از نخلهای عزاداری امام حسین(ع) با سابقه استان بهعنوان نماد آیین سوگواری مردم دارالعباده یزد، در میدان امام حسین(ع) تهران مستقر شد.
وی با اشاره به اطلاعرسانی انجامشده درباره محل استقرار مراکز اسکان گفت: با استقبالی که صورت گرفته است این رویداد قطعا بینظیر خواهد شد و توصیه داریم مردم به سبک زیارت اربعینی با همراه داشتن یک کوله و با امکانات اولیه حاضر شوند.
آمادگی بالای برای تسهیل در ارائه خدمات درمانی
رئیس سازمان اورژانس استان یزد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یگان تخصصی عملیاتی اورژانس در پایتخت مستقر شدند.
جواد سهیلی با اشاره به آمادگی بالا مجموعههای خدماترسان جهت خادمی مردم داغدار ایران تصریح کرد: یک تیم شامل ۱۰ کارشناس زبده، مجهز به اتوبوس آمبولانس و آمبولانسهای پشتیبان، به تهران اعزام و در محلهای خدمتی مستقر شدهاند. این تیمهای عملیاتی علاوه بر خدماتدهی در کانونهای اسکان زائران یزدی در تهران، طبق برنامهریزی صورتگرفته، در روز سهشنبه جهت ارائه خدمات امدادی به استان قم تغییر موقعیت خواهند داد.
این تمهیدات، نه تنها برای پشتیبانی لجستیکی، که برای حفظ سلامت و کرامتِ زائرانی اندیشیده شده است که از سحرگاه امروز، وداع با پدر و امام شهیدشان را آغاز کردهاند تا باشکوهترین اجتماع تاریخی جهان به ثبت برسد.
اکنون ساعتها به وقتِ وداع کوک شده است. جمعی از اهالی رسانه استان یزد نیز هماکنون برای حضور در مراسم وداع و تشییع با پیکر امامشان راهی پایتخت میشوند.
از سحرگاه امروز ملت شهید پرور ایران اسلامی وداع و بدرقه پدر شهیدشان، آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای، را آغاز کردند.
دستهایی که برای بدرقه بلند میشوند و چشمهایی که بارانی است، تنها یک پیام دارد: «عهد ما با رهبر شهید، جاودانه است.» زائران یزدی، با کولهباری از عشق و اشک، راهی تهران میشوند تا در حماسهای که جهان را خیره میکند، نام خود را به عنوان وفادارترین یاران قائد شهید، در تاریخ ثبت کنند. راهی که آغاز میشود، اگرچه طولانی است، اما شوق دیدار دوباره در حریم ولایت، خستگی را از جان زائران دارالعباده میشوید.
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