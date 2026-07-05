قالیباف: شرط مذاکره قوی، آمادگی کامل برای جنگ است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد النعیمی، معاون رئیس جمهور یمن و عضو شورای عالی سیاسی انصارالله، در حاشیه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صبح امروز یکشنبه، ۱۴ تیرماه با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

قالیباف در این نشست، ضمن قدردانی از حضور هیئت یمنی در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از ایستادگی مردم و انصارالله یمن در برابر ظلم و محاصره اقتصادی قدردانی کرد و گفت: انصارالله و مردم یمن نشان دادند که در برابر اقدامات خلاف قواعد بین المللی و ظلم ستمگران، ایستادگی می‌کنند و در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی، نمایشی از قدرت یکپارچه جبهه مقاومت ارائه دادند.

رئیس هئیت مذاکره کننده کشورمان با اشاره به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان، افزود: در تفاهمنامه اخیر، آمریکا و اسرائیل، ناچار شدند که متحدان ایران در جبهه مقاومت را، عملاً به رسمیت بشناسند و این از دستاوردهای این تفاهمنامه است. ایران و جبهه مقاومت در کنار هم، در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادند و این تفاهمنامه از جهت نظامی و سیاسی، برای آمریکا شکست و دستاوردی برای جبهه مقاومت محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه شرط مذاکره قوی، آمادگی کامل برای جنگ است، تصریح کرد: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی اگر یک لحظه احساس سستی یا کمبود روحیه مجاهدت در ما کنند، به جنگ رو می‌آورند. آنها در ابتدای جنگ رمضان، ۹ هدف مشخص علیه جمهوری اسلامی تعیین کرده بودند که در چند روز آن را محقق کنند؛ این در حالی است که تا پایان ۴۰ روز، هیچ کدام را محقق نکرده و پس از آنار میانجی گران درخواست آتش بس کردند.

قالیباف با اشاره به ضرورت همگرایی کشورهای اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز برخی کشورهای اسلامی که تحت نفوذ آمریکا بودند و با رژیم صهیونیستی ارتباط داشتند، متوجه شدند که نه آمریکا و نه اسرائیل برای آنها امنیت و اقتصاد نمی‌آورد. ما باید با وحدت و یکپارچگی، کشورهای اسلامی را به هم نزدیک کنیم.

وی افزود: فرصت‌های بزرگی در جهان اسلام وجود دارد؛ بیش از ۷۰ درصد تجارت دنیا از طریق تنگه هرمز، کانال سوئز و باب المندب است که همگی در اختیار جهان اسلام است. ما پس از این تفاهمنامه، تلاش کردیم ارتباط شفاف و صریحی با کشورهای منطقه برقرار کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش ویژه یمن در جبهه مقاومت، اظهار داشت: انصارالله همواره در کنار مقاومت بوده و در همه سختی‌ها از غزه، لبنان و فلسطین دفاع کرده است. باور ما این است که تا آماده جنگ و شهادت نباشیم، دیپلماسی قدرتمندی نخواهیم داشت. این جنگ، به همه کشورهایی که به آمریکا و اسرائیل نزدیک شدند، نشان داد که راه اشتباهی را انتخاب کرده‌اند. حق و باطل، جنگ تاریخی و جوهری دارند و ما همیشه در مقابل باطل ایستاده‌ایم.

عضو ارشد انصارالله: دفاع ایران در جنگ اخیر به مکتبی برای جبهه مقاومت تبدیل شد و اقدامات سیاسی ایران نیز درس‌آموز بود

محمد النعیمی، معاون رئیس‌جمهور یمن نیز در این دیدار ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و ابلاغ سلام‌های گرم سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی، گفت: ما و شما در یک سنگر هستیم و برای امت اسلامی در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم. رهبر ما تأکید کردند که ایستادگی در کنار جمهوری اسلامی ایران، وظیفه همه ماست و باید از خون رهبر شهید، همچون خون سیدالشهدا (ع)، روح مبارزه و ایستادگی را الهام بگیریم.

وی با تأکید بر حفظ وحدت جبهه مقاومت، افزود: آنچه در ایران در طول جنگ اخیر رخ داد، به مکتبی برای همه جبهه مقاومت تبدیل شد و اقدامات سیاسی ایران نیز درس‌آموز بود.

النعیمی در پایان با اشاره به نقش نگران‌کننده برخی کشورهای مسلمان، تصریح کرد: هرچند با همکاری کشورهای اسلامی موافقیم، اما اقدامات منفی و سلبی برخی از این کشورها ناراحت کننده است. ما آماده هرگونه همکاری دیپلماتیک هستیم و اگر تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسد، آمادگی کامل برای اقدام دفاعی داریم.