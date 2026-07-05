۵ سایت جدید همراه اول در مسیر تشییع رهبر شهید در قم مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول علی‌اصغرپور گفت: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید در شهر مقدس قم، تمامی ظرفیت‌های فنی و اجرایی مخابرات منطقه قم برای تأمین ارتباطات پایدار و بدون اختلال به کار گرفته شد.



مدیر مخابرات منطقه قم، با اشاره به استقرار ۵ سایت جدید همراه اول در مسیرهای اصلی مراسم و افزایش ظرفیت سایت‌های موجود، اظهار کرد: با تقویت شبکه تلفن همراه و توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری برای دستگاه‌های خدمات‌رسان و رسانه‌ای، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات ارتباطی مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان فراهم شده است.



وی همچنین از مشارکت مخابرات منطقه قم در فضاسازی مسیرهای تشییع، برپایی موکب خدمت‌رسانی و اسکان همکاران و زائران خبر داد و از شهروندان خواست با کاهش تماس‌های غیرضروری در زمان مراسم، به پایداری شبکه و برقراری ارتباطات ضروری کمک کنند.