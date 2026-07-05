بازداشت متهم پرونده قتل یک کودک در مهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نوری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی دریافت گزارشی از یکی از روستاهای شهرستان مهرستان مبنی بر وقوع کودک‌آزاری و انداختن دو کودک خردسال، یک برادر و خواهر حدوداً سه و پنج ساله، به داخل یک حلقه چاه آب توسط نامادری آنان، با حضور فوری در محل حادثه، دستورات ویژه قضایی را برای رسیدگی سریع به موضوع صادر کرد.

رییس حوزه قضائی شهرستان افزود: در این حادثه، کودک پسر بر اثر شدت جراحات وارده در همان دقایق نخست جان خود را از دست داد، اما خواهر وی با تلاش نیروهای امدادی از داخل چاه خارج و از مرگ نجات یافت.

وی با اشاره به حساسیت موضوع و جریحه‌دار شدن افکار عمومی اظهار داشت: از همان دقایق اولیه پس از اطلاع از وقوع حادثه، با صدور دستورات قضایی لازم، اقدامات تخصصی برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد و در کمتر از چند ساعت، نامادری این دو کودک توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

نوری بیان کرد: دستگاه قضایی با هر شخصی که در این پرونده مرتکب جرم شده باشد، مطابق قانون، بدون هیچ‌گونه اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد و رسیدگی به این پرونده تا احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت با دقت و سرعت ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در پیشگیری از کودک‌آزاری تصریح کرد: حفظ امنیت و حمایت از کودکان از اولویت‌های دستگاه قضایی است و از همه شهروندان، بستگان، همسایگان و افرادی که از موارد کودک‌آزاری یا رفتارهای مخاطره‌آمیز نسبت به کودکان مطلع می‌شوند، درخواست می‌شود مراتب را بدون فوت وقت به دستگاه قضایی یا ضابطان دادگستری اطلاع دهند تا با ورود به‌موقع، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

رئیس حوزه قضایی مهرستان خاطرنشان کرد: کودک‌آزاری از منظر قانون و شرع، رفتاری مجرمانه و غیرقابل اغماض است و دستگاه قضایی با قاطعیت از حقوق کودکان و حقوق عامه صیانت خواهد کرد.