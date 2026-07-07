۷ مصدوم در حادثه واژگونی خودرو در محور ملایر-اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع حادثه در محور ملایر به اراک، اظهار کرد: در پی اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در نزدیکی منطقه بهشت هاجر در محور ملایر به اراک، بلافاصله 2 تیم درمانی از اورژانس شهرستان ملایر به محل اعزام شدند.

محمد ربیع یگانه با ارائه جزئیات بیشتر از این حادثه تصریح کرد: در این واژگونی ۷ نفر شامل ۵ خانم و ۲ آقا دچار مصدومیت شدند و تیم‌های امدادی پس از رسیدن به محل، اقدامات اولیه و درمانی لازم را برای تثبیت وضعیت مصدومان انجام دادند.

وی افزود: تمامی مصدومان پس از انجام مراقبت‌های لازم در محل برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان ملایر منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان ضمن ابراز همدردی با حادثه‌دیدگان از تمامی رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مطمئنه و پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی سفر خود و خانواده‌هایشان را تضمین کنند.