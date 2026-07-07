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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

۷ مصدوم در حادثه واژگونی خودرو در محور ملایر-اراک

۷ مصدوم در حادثه واژگونی خودرو در محور ملایر-اراک

همدان- تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ ملایر در پی وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری، ۷ مصدوم را از محل حادثه به بیمارستان منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع حادثه در محور ملایر به اراک، اظهار کرد: در پی اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در نزدیکی منطقه بهشت هاجر در محور ملایر به اراک، بلافاصله 2 تیم درمانی از اورژانس شهرستان ملایر به محل اعزام شدند.

محمد ربیع یگانه با ارائه جزئیات بیشتر از این حادثه تصریح کرد: در این واژگونی ۷ نفر شامل ۵ خانم و ۲ آقا دچار مصدومیت شدند و تیم‌های امدادی پس از رسیدن به محل، اقدامات اولیه و درمانی لازم را برای تثبیت وضعیت مصدومان انجام دادند.

وی افزود: تمامی مصدومان پس از انجام مراقبت‌های لازم در محل برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان ملایر منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان ضمن ابراز همدردی با حادثه‌دیدگان از تمامی رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مطمئنه و پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی سفر خود و خانواده‌هایشان را تضمین کنند.

کد مطلب 6881800

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