آغاز مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید از ساعت ۶ صبح فردا (دوشنبه)

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با اشاره به تمدید دو ساعته آیین وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: این تصمیم با توجه به حضور رو به افزایش مردم و درخواست زائرانی اتخاذ شد که از شهرها و مناطق دوردست کشور برای آخرین وداع به تهران آمدهاند.
رئیس ستاد مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان تهران، از آغاز مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر امام مجاهد و خانواده معظم ایشان از ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۱۵ تیرماه خبر داد.
به گفته معتمدیان، محور اصلی مراسم از خیابان دماوند، میدان امام حسین(ع)، میدان انقلاب، میدان آزادی و خیابان شهید لشکری خواهد بود و همه تقاطعهای متصل به مسیر اصلی نیز بهعنوان پهنه تشییع در نظر گرفته شدهاند.
استاندار تهران با دعوت از مردم تهران، شهرستانهای استان تهران و هموطنان سراسر کشور برای حضور در این آیین تاریخی تأکید کرد: فردا روز ثبت یک حماسه ملی و نمایش انسجام، وحدت و همبستگی ملت ایران در برابر نگاه جهانیان است.
معتمدیان، حضور مردم در آیین تشییع را پیامآور وحدت، همبستگی و انسجام ملی دانست.
وی تأکید کرد: مردم ایران در کنار نمایش وحدت، انزجار خود را از دشمنان این مرز و بوم و قاتلان رهبر عزیز، فرماندهان، سرداران و دانشمندان شهید اعلام خواهند کرد.
به گفته استاندار تهران، مراسم فردا تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای خواهد بود؛ رویدادی منحصربهفرد که در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار میشود.
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