https://mehrnews.com/x3cvDh ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۲ کد مطلب 6880348 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۲ سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۳ در حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری کوتاه از سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۳ در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6880348 کپی شد مطالب مرتبط شخصیت های دینی و فرهنگی گرجستان به حرم رضوی مشرف شدند تمهیدات تأمین آب شرب زائران رضوی برای مراسم تشییع رهبر شهید عزاداری مردم تربتحیدریه در فراق آقای شهید ایران حال و هوای مشهد در روزهای منتهی به مراسم تشییع رهبر شهید عزاداری مردم مشهد در آستانه تشییع «آقای شهید ایران» برچسبها رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران مشهد حرم امام رضا (ع)
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