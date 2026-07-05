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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۲

سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۳ در حرم مطهر رضوی

سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۳ در حرم مطهر رضوی

مشهد- در این فیلم تصاویری کوتاه از سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۳ در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6880348

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