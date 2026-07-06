به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سبزعلی با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌های گسترده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس اظهار کرد: از زمان قطعی شدن میزبانی مشهد و تعیین حرم مطهر رضوی به عنوان محل تدفین، جلسات متعدد هماهنگی و برنامه‌ریزی میان بخش‌های مختلف برگزار شد تا زمینه میزبانی مطلوب از زائران و عزاداران فراهم شود.

مدیر خدمات رفاهی زائران حرم مطهر رضوی افزود: تمامی بخش‌های خدماتی حرم مطهر در آماده‌باش کامل قرار دارند و تلاش شده است تا خدمات رفاهی، بهداشتی، امدادی و پذیرایی بدون وقفه به زائران ارائه شود.

وی با اشاره به گرمای هوا گفت: از آنجا که زائران پس از تدفین، برای زیارت مضجع شریف امام رضا(ع) و مزار رهبر شهید انقلاب به حرم نیز مشرف می‌شوند لذا برای رفاه زائران، علاوه بر تأمین لیوان و تجهیزات آبخوری‌های حرم، توزیع حدود پنج میلیون بطری آب آشامیدنی بسته‌بندی شده پیش‌بینی شده است.

سبزعلی ادامه داد: چایخانه‌های حرم مطهر رضوی نیز به صورت شبانه‌روزی فعال خواهند بود و با ارائه انواع خدمات پذیرایی، از زائران و عزاداران پذیرایی می‌کنند.

مدیر خدمات رفاهی زائران حرم مطهر رضوی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ نفر از نیروهای خدماتی حرم مطهر در دو شیفت به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهند کرد، اظهار داشت: علاوه بر نیروهای ثابت، گروه‌های جهادی و نیروهای مردمی نیز در حوزه نظافت، خدمات‌رسانی و ساماندهی زائران با آستان قدس رضوی همکاری خواهند داشت.

به گفته وی، این نیروها در صحن‌ها، ورودی‌های حرم، سرویس‌های بهداشتی، آبخوری‌ها و سایر بخش‌های خدماتی مستقر خواهند شد.

سبزعلی از تشدید نظارت‌های بهداشتی در ایام برگزاری مراسم خبر داد و گفت: نظارت بر بهداشت محیط، مواکب، چایخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی، آبخوری‌ها، شست‌وشوی صحن‌ها، توزیع مهر نماز و سایر خدمات مرتبط با نظافت و بهداشت با حساسیت ویژه انجام خواهد شد.

مدیر خدمات رفاهی زائران حرم مطهر رضوی با اشاره به خدمات ویژه برای سالمندان و افراد کم‌توان جسمی گفت: مجموعه حرم مطهر رضوی بیش از سه هزار دستگاه صندلی چرخدار را در دفاتر امانات و گشت‌های خدمت‌رسان مستقر کرده است.

وی افزود: همچنین با هماهنگی انجام‌شده با جمعیت هلال احمر، بیش از ۵۰۰ دستگاه صندلی چرخدار نیز در مسیرهای منتهی به حرم و دفاتر خدمات‌رسانی مستقر خواهد شد تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری به سمت حرم مشرف شوند.

سبزعلی خاطرنشان کرد: ظرفیت دفاتر امانات افزایش یافته، فضاهای جدیدی برای نگهداری وسایل زائران ایجاد شده و امکانات لازم برای کاهش زمان انتظار زائران فراهم شده است.

مدیر خدمات رفاهی زائران حرم مطهر رضوی همچنین از تقویت واحدهای امداد زائر، دفاتر رسیدگی به اشیای پیدا شده و سایر خدمات پشتیبانی خبر داد.

وی تأکید کرد: خدمت‌رسانی به زائران محدود به روز مراسم نخواهد بود، بلکه با توجه به ورود تدریجی زائران از روزهای قبل و ادامه حضور آنان پس از مراسم، خدمات حرم مطهر به صورت مستمر قبل، حین و بعد از مراسم ادامه خواهد داشت.

سبزعلی تصریح کرد: با دستور تولیت آستان قدس رضوی، تمامی بخش‌های خدماتی با حداکثر توان در آماده‌باش قرار دارند و متناسب با حجم حضور زائران، سطح خدمات نیز افزایش خواهد یافت تا میزبانی شایسته‌ای از عاشقان حضرت امام رضا (ع) و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انجام شود.