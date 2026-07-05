به گزارش خبرنگار مهر، امیر شهرابی شامگاه یکشنبه در مراسم عزاداری مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در حسینیه قتلگاه تهران، با قدردانی از حضور گسترده مردم این استان اظهار کرد: برای مجموعه شهرداری تهران و به‌ویژه منطقه ۱۴، افتخار بزرگی است که میزبان مردم شریف کهگیلویه و بویراحمد باشیم.

وی افزود: اینکه مردم این استان با طی مسافتی طولانی از دورترین نقاط غرب و جنوب‌غرب کشور خود را به تهران رسانده‌اند، نشان‌دهنده عشق، علاقه و وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب، نظام و اهل‌بیت (ع) است.

شهردار منطقه ۱۴ تهران با اشاره به فضای حاکم بر این مراسم گفت: امروز مردم با شور و اشتیاق، حضوری حسینی، زهرایی و زینبی را به نمایش گذاشتند و این همان سرمایه ارزشمند انقلاب اسلامی است که دشمن همواره در تلاش برای تضعیف آن بوده است.

وی ادامه داد: هر زمان دشمن برای کمرنگ کردن ارزش‌های انقلاب برنامه‌ریزی کرده، رویش‌های جدید و حضور آگاهانه مردم، همه این نقشه‌ها را بی‌اثر کرده است و این روحیه حسینی و مهدوی، رمز عبور ملت ایران از مشکلات بوده و خواهد بود.

شهرابی با اشاره به فقدان رهبر شهید، این ضایعه را داغی بزرگ برای ملت ایران توصیف کرد و گفت: توفیق داشتم در یکی از آخرین دیدارها در محضر ایشان حضور داشته باشم و تصور نمی‌کردیم به این زودی از وجود ایشان محروم شویم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به ادامه مسیر انقلاب، تأکید کرد: با همراهی مردم و در سایه آموزه‌های اهل‌بیت (ع)، مسیر عزت و پیشرفت کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.

شهردار منطقه ۱۴ تهران در پایان از حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این حضور و زیارت، ذخیره‌ای معنوی برای همه شرکت‌کنندگان باشد و ملت ایران همچون گذشته با وحدت و انسجام در مناسبت‌های دینی از جمله اربعین حسینی حضوری پرشور داشته باشند.