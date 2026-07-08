دو مرز، یک مقصد؛ بازرگان و تمرچین مهیای میزبانی از زائران اربعین حسینی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: هر سال با نزدیک شدن به اربعین، جاده‌های منتهی به مرزهای غربی کشور رنگ و بوی دیگری می‌گیرند، کوله ‌هایی که بسته می‌شوند، موکب‌هایی که برپا می‌شوند و قدم‌هایی که مقصدشان یکی است،کربلا.

در شمال‌ غرب ایران نیز مرزهای بازرگان و تمرچین آرام‌آرام به استقبال این روزها می‌روند؛ گذرگاه‌هایی که قرار است بار دیگر میزبان زائرانی باشند که از استان‌های مختلف کشور و نیز از آن‌سوی مرزها، راهی عتبات عالیات می‌شوند.

آذربایجان‌ غربی به واسطه موقعیت جغرافیایی خود، سال‌هاست در مسیر حرکت زائران اربعین قرار دارد، مرز تمرچین، به عنوان یکی از مسیرهای رسمی تردد به عراق، و مرز بازرگان، به عنوان دروازه ورود بخشی از زائران خارجی، در روزهای منتهی به اربعین نقشی فراتر از یک گذرگاه مرزی پیدا می‌کنند. اینجا آغاز بخشی از سفری است که مقصدش کربلاست؛ سفری که در آن نظم، امنیت، خدمات مناسب و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بخشی از آرامش خاطر زائران را رقم می‌زند.

این روزها آماده‌سازی در دو مرز بازرگان و تمرچین با جدیت دنبال می‌شود، از ساماندهی پایانه‌ها و مسیرهای دسترسی گرفته تا استقرار موکب‌های مردمی، تقویت خدمات امدادی، درمانی، حمل‌ونقل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، همه با هدف تسهیل تردد زائران ایرانی و خارجی انجام می‌شود.

استفاده از ظرفیت این دو مرز، علاوه بر ایجاد دسترسی مناسب برای زائران شمال‌غرب کشور و کشورهای همسایه، می‌تواند به توزیع متوازن‌تر تردد در مرزهای اربعینی و کاهش ازدحام در گذرگاه‌های پرتردد نیز کمک کند.

در آستانه بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان، بازرگان و تمرچین بار دیگر آماده‌اند تا سهم خود را در این مسیر ایفا کنند؛ دو مرزی که هرچند نقطه آغاز سفر برای بسیاری از زائران هستند.

تمرچین مناسب ترین مرز برای تردد زائران اربعین حسینی در شمال غرب کشور

امسال نیز در کنار مرزهای مهران، شلمچه و چذابه، مرز خسروی مرز تمرچین در شهرستان پیرانشهر آذربایجان غربی برای استقبال و تردد زائران اربعین حسینی به خصوص از استان‌های شمال غرب کشور و نیز زائرانی از استان‌های کشورهای همسایه در نظر گرفته شده است.

مرز تمرچین در آذربایجان غربی تنها مرز رسمی این استان با شمال عراق بوده و در شهرستان پیرانشهر در جنوب استان قرار دارد، امسال برای پنجمین سال مرز تمرچین، ضمن کاهش مسافت و زمان سفر و حتی کاهش هزینه برای زائران عتبات عالیات، می‌تواند مقدمات عبور جمع کثیری از زائران استان‌های شمال غرب کشور و حتی زائران کشورهایی چون ترکیه و آذربایجان را فراهم کند.

زائران متردد از مرز تمرچین، در اولین شهر زیارتی مسیر خود به سامرا و کاظمین مشرف می‌شوند، شهرستان مرزی پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی و ۱۴۵ کیلومتری ارومیه واقع شده و آب و هوای مساعد استان و تفاوت دمای ۱۸ درجه‌ای این منطقه با جنوب کشور مهمترین مزیت برای مسافران داخلی و خارجی برای سفر به کربلاست.

در حال حاضر زیرساخت‌های استقبال و ارائه خدمات از زائران سیدالشهدا (ع) در مرز تمرچین در حال آماده سازی است و همه دستگاه‌های اجرایی استان برای ارائه بهترین خدمات در این مرز بسیج شده‌اند.

مرز بازرگان یکی از گذرگاه‌های مهم ورود زائران خارجی به ایران

مرز بین المللی بازرگان نیز یکی از گذرگاه‌های مهم ورود زائران خارجی به ایران برای حضور در راهپیمایی اربعین به شمار می رود که امسال با تمام امکانات برای میزبانی از زائران حسینی در حال آماده سازی است.

تردد زائران خارجی پیاده روی اربعین حسینی از کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، گرجستان، کشورهای آسیای میانه و حتی کشورهای اروپایی از مرز بازرگان در نقطه صفر مرزی ایران با ترکیه هر سال انجام می‌گیرد و هم اکنون تمامی امکانات و زیرساخت‌ها برای استقبال از زائران در این مرز فراهم شده است.

سال گذشته، استقبال کم‌نظیر زائران از این مسیر نشان داد که ظرفیت‌های این مرز می‌تواند در کنار مرزهای جنوبی کشور، نقشی مهم در تسهیل حضور عاشقان حسینی ایفا کند، امسال نیز برای پنجمین سال متوالی با افزایش تمهیدات و استقرار موکب‌ها، پیش‌بینی می‌شود تجربه‌ای متفاوت سرشار از مهربانی، امنیت و خدمت صادقانه برای زائران رقم بخورد.

زائرین کشورهای آذربایجان، ترکیه و گرجستان، کشورهای آسیای میانه و کشورهای اروپایی برای سفر به پیاده روی بزرگ اربعین، مرز بازرگان را جهت تردد انتخاب می‌کنند و پس از ورود به ایران از مرز تمرچین به عراق منتقل می‌شوند.

برپایی موکب‌های اسکان، خدمات پذیرایی، تسهیل در تردد بدون معطلی در مرز بازرگان از ویژگی‌ها و امکاناتی است که امسال در این مرز برای رفاه حال تردد زائران خارجی فراهم شده است.

آذربایجان غربی جزو ۶ استان اربعین حسینی

مدیرکل راهداری آذربایجان غربی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی زائران اربعین در سال گذشته، گفت: آذربایجان غربی جزو ۶ استان اربعینی شمال غرب کشور است و امسال خدمات گسترده ای در محور ارومیه- تمرچین و مرز بازرگان برای زائران از جمله تردد رایگان تا اربیل عراق فراهم شده است.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجهیز محورهای استراتژیک آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین، گفت: در حال حاضر طرح‌های گسترده ایمن‌سازی، خط‌کشی و بهسازی محورهای مواصلاتی استان با هدف تسهیل تردد زائران اربعین حسینی (ع) در مرز تمرچین و کریدورهای ترانزیتی در دست انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی، با بیان اینکه در راستای آماده‌سازی مسیرهای تردد زائران در مرز تمرچین، عملیات خط‌کشی محور اصلی پیرانشهر ـ نقده در ورودی این شهر به پایان رسیده است، تاکید کرد: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی، هدایت بهتر کاربران و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران انجام می‌شود.

شکری اضافه کرد: همچنین عملیات اورهال و بهسازی سامانه روشنایی محورهای مواصلاتی شهرستان چایپاره و سه‌ راهی چایپاره، به عنوان یکی از مسیرهای تردد زائران خارجی اربعین حسینی(ع) و بخشی از کریدور ترانزیتی بندر امام خمینی(ره) ـ بازرگان، توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی و راهداران شهرستان چایپاره در حال اجراست.

وی افزایش ایمنی تردد، بهبود دید رانندگان در ساعات شب و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای، به ویژه زائران اربعین حسینی(ع)، را از اهداف این طرح دانست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی، آغاز عملیات منظر آرایی و ایمن سازی محور ارومیه _ مهاباد محدوده جاده سنتو، آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت محور ارومیه - سلماس.شانه سازی وایمن سازی محور نقده پیرانشهر، ایمن سازی و افزایش میدادن دید در محور پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین را از دیگر اقدامات در این زمینه عنوان کرد.

بهسازی محور راهبردی نقده–ارومیه در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی(ع)

شکری خاطرنشان کرد: همچنین پروژه بهسازی و آسفالت محور نقده–ارومیه در محدوده شیرین‌بلاغ به طول ۸ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی یاد آور شد: این پروژه در یکی از محورهای مهم و پرتردد استان آذربایجان غربی و در مسیر کریدور بندر امام خمینی(ره)–بازرگان قرار دارد و نقش موثری در ارتقای کیفیت شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، تسهیل تردد ناوگان باری و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای ایفا می‌کند.

شکری افزود: محور نقده - ارومیه همچنین یکی از مسیرهای مهم بازگشت زائران اربعین حسینی(ع) به شمار می‌رود و اجرای عملیات بهسازی و آسفالت در این محدوده، ضمن بهبود شرایط تردد، موجب افزایش ایمنی سفر و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران و سایر کاربران جاده‌ای خواهد شد.

راه اندازی سرویس رایگان انتقال زائران اربعین حسینی از ارومیه به مرز تمرچین

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: سرویس رایگان انتقال این زائران از ارومیه به مرز تمرچین نیز راه‌اندازی می‌شود.

وی اظهار کرد: ناوگان رایگان برای جابه‌جایی زائران به اربیل، هماهنگی برای انتقال زائران میان کربلا و اربیل و تعیین ترمینال رفت و برگشت در عمود ۲ یا ۶۰ کربلا از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

وی با یادآوری اینکه برای مدیریت بهتر تردد زائران، مدل دو مرزی در استان اجرا می‌شود، ادامه داد: بر این اساس، مرز تمرچین به‌عنوان مرز خروجی و مرز بازرگان به‌عنوان مرز ورودی زائران کشورهای همسایه تعیین شده و مسیر ارومیه–تمرچین–اربیل–کربلا به‌عنوان مسیر اصلی تردد زائران در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی همچنین از آغاز فعالیت کمیته حمل‌ ونقل و سوخت ستاد اربعین خبر داد و گفت: تشکیل کمیته تخصصی برای پایش مستمر پروژه‌ها، پیش‌فروش اینترنتی بلیت اتوبوس، تأمین سوخت، پیش‌بینی موکب‌های معین در اربیل و کربلا و برگزاری جلسات ارزیابی از دیگر برنامه‌های این ستاد است.

وی با اشاره به روند رو به رشد تردد زائران از مرز تمرچین گفت: تعداد زائران عبوری از این مرز از ۹۱ هزار و ۲۳۷ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۱۶۶ هزار و ۴۱۰ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۷۵ هزار نفری تردد طی چهار سال گذشته است.

پیش بینی میزبانی از ۲۰ هزار زائر خارجی اربعین حسینی از مرز بازرگان

مدیر پایانه مرز بازرگان از پیش بینی ورود ۲۰ هزار زائر خارجی اربعین حسینی از مرز بازرگان طی سال جاری خبر داد وگفت: سال گذشته ۱۱ هزار زائر از کشورهای ترکیه، آذربایجان و گرجستان از طریق این مرز برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینب راهی کربلای معلی شدند.

ایرج آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل مرز برای استقبال بهتر از زائران اربعین حسینی، گفت: هم اکنون تمامی زیرساخت‌ها و امکانات لازم از جمله استقرار موکب‌های خدمات رسانی، اسکان و پذیرایی در این مرز دایر شده است.

وی با اشاره به برپایی ۵ موکب در مرز بازرگان اظهار کرد: این مواکب جهت پذیرایی و استراحت زائران حسینی دایر می شود و علاوه بر این مواکب مساجد و حسینیه های شهر نیز در صورت نیاز جهت اسکان و پذیرایی زائران آماده سازی می شود.

مدیر پایانه مرز بازرگانی با اشاره به هماهنگی باکنسولگری ایران در ارزوم کشور ترکیه عنوان کرد: با توجه به این هماهنگی مواکب در مرزهای دوکشور برای خدمات رسانی مناسب زائران دایر خواهد شد.

آزادی با اشاره به رفع مشکلات پیش روی زائران طی سال های گذشته گفت: تمهیدات لازم برای کارت سوخت خودروها، تردد در کمترین زمان ممکن، خدمات رسانی تیم های امدادی، اورژانس برای استقرار در مرز بازرگان اندیشیده شده و خدمات اینترنت از طریق شرکت های ارتباطات نیز ارائه می شود.

مدیر پایانه مرز بازرگان همچنین اضافه کرد: با توجه به راه اندازی مرز گوربولاغ در مقابل مرز بازرگان در کشور ترکیه پیش بینی می شود امکان تردد زائران اربعین حسینی از این مرز تسهیل شود.

شروع نام‌نویسی زائران اربعین در آذربایجان ‌غربی

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی نیز از آغاز ثبت‌نام زائران پیاده‌روی اربعین حسینی در استان خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سماح نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

شاهین مطیع حق‌شناس در این زمینه افزود: ثبت‌نام زائران اربعین از روز سه‌شنبه ۹ تیر آغاز شده و علاقه‌مندان به حضور در این مراسم می‌توانند با مراجعه به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir ثبت‌نام خود را انجام دهند.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی ادامه داد: پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام، برای هر متقاضی کد رهگیری صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق روال هرساله پیاده روی اربعین از مرز تمرچین خواهد بود گفت: این پایانه مرزی از امکانات مناسبی همانند پارکینگ رایگان و امکانات مناسب دیگر برای زائران اربعین حسینی برخوردار است.

حق‌شناس با اشاره به اینکه امسال نیز تردد زائران استان از مرز تمرچین انجام می‌شود، گفت: این پایانه مرزی از امکانات مناسبی از جمله پارکینگ رایگان و سایر خدمات رفاهی برای زائران برخوردار است. همچنین استانداری آذربایجان غربی تمهیدات لازم را برای انتقال رایگان زائران پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی درباره هزینه ثبت‌نام نیز اظهار کرد: امسال مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از هر زائر دریافت می‌شود که از این میزان، ۱۷۰ هزار تومان برای پوشش بیمه‌ای و مابقی برای خدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمر اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه پوشش بیمه‌ای زائران امسال بر عهده بیمه ایران است، افزود: گذرنامه زائران باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد.

حق‌شناس با تاکید بر اینکه استفاده از گذرنامه بین‌المللی یا گذرنامه زیارتی هر دو امکان‌پذیر است، تصریح کرد: افرادی که هنوز گذرنامه دریافت نکرده‌اند باید هرچه سریع‌تر برای صدور آن اقدام کنند.

وی همچنین از زائران خواست نرم‌افزار «همیار اربعین» را روی تلفن همراه خود نصب کنند تا بتوانند از خدمات و اطلاعات مورد نیاز در طول سفر بهره‌مند شوند.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان غربی با توصیه به زائران برای مدیریت زمان سفر گفت: بهتر است مدت اقامت در عراق بیش از سه روز نباشد تا امکان خدمات‌رسانی به سایر زائران نیز فراهم شود.

حق‌شناس زمان اعزام زائران اربعین را از سوم تا سیزدهم مرداد اعلام کرد و افزود: زائران برای تهیه دینار عراق می‌توانند به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در استان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: سقف ارز اختصاص‌یافته برای هر زائر واجد شرایط، ۲۰۰ هزار دینار عراق است و این سهمیه به افراد بالای پنج سال تعلق می‌گیرد.

بسیج امکانات آذربایجان غربی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی

استاندار آذربایجان‌غربی اربعین حسینی را فرصتی بزرگ برای هم‌افزایی فرهنگی، مردمی و توسعه مرز تمرچین دانست و بر بسیج همه ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران تاکید کرد.

رضا رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در میزبانی از زائران اربعین اظهار کرد: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه فرصتی فرهنگی، زیارتی، اقتصادی، گردشگری و وحدت‌آفرین است و باید از تمامی ظرفیت‌های استان، استان‌های همجوار، خیرین، صنایع و نهادهای مردمی برای پشتیبانی از این رویداد عظیم استفاده شود.

وی با اشاره به نقش مهم مرز تمرچین در تردد زائران اربعین، خاطرنشان کرد: ساماندهی هرچه سریع‌تر موکب‌ها، ارتقای کیفیت خدمات، نظارت مستمر بر عملکرد آن‌ها، اطلاع‌رسانی گسترده درباره مزیت‌های این مسیر و توسعه همکاری با مسئولان اقلیم کردستان عراق برای تسهیل تردد و افزایش خدمات‌رسانی به زائران، از اولویت‌های استان در آستانه اربعین است.

رحمانی همچنین بر استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و استانی برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت خیرین و همراهی مردم، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات به زائران خواهد داشت.

رحمانی مرز تمرچین یکی از سهل الوصل ترین مسیرهای دسترسی به کربلای معلی برای زائران اربعین حسینی است، اظهار کرد: همه دستگاه‌های دولتی استان مکلف هستند مشکلات و موانع موجود جهت تسهیل سفر زائران به کشور عراق در ایام اربعین را از مرز بررسی و برطرف کنند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تردد بیش از ۱۵۰ هزار زائر از مرز تمرچین طی سال گذسته افزود: نصب تمثال جمعی از شهدا در مسیر بازرگان – تمرچین می‌تواند به‌ عنوان یک اقدام فرهنگی موثر در معرفی ظرفیت‌های معنوی استان مورد توجه قرار گیرد.

اربعین هر سال، آزمونی برای همدلی و خدمت است و امسال نیز دو مرز بازرگان و تمرچین، در شمال‌غرب کشور، خود را برای این میعاد بزرگ آماده کرده‌اند. از توسعه زیرساخت‌ها و استقرار موکب‌ها تا هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، همه چیز حکایت از تلاشی دارد که سفر زائران سیدالشهدا (ع) را آسان‌تر و ایمن‌تر کند.

اکنون نگاه‌ها به روزهای اوج تردد دوخته شده است؛ روزهایی که هزاران عاشق از این گذرگاه‌ها راهی کربلا خواهند شد و بار دیگر مرزهای آذربایجان‌غربی، نه فقط مسیر عبور، بلکه نماد میزبانی، همدلی و ارادت مردم این دیار به نهضت حسینی خواهند بود.