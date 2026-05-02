برداشت سالانه چهار هزار تن یونجه در خاش

مجتبی خاشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان خاش اظهار داشت: این شهرستان به دلیل شرایط مناسب اقلیمی، تنوع قابل توجهی از محصولات زراعی را در خود جای داده و به نوعی رنگین‌کمان محصولات کشاورزی استان به شمار می‌رود که یونجه یکی از محصولات مهم تولیدی آن است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش بیان کرد: یونجه تولیدی خاش از مرغوب‌ترین محصولات علوفه‌ای استان برای خوراک دام محسوب می‌شود و کیفیت مطلوب آن سبب شده است تقاضای زیادی برای این محصول در سایر شهرستان‌ها و استان‌های همجوار وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: برداشت یونجه در این شهرستان به‌صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه‌هایی نظیر دروگر (سوور)، ردیف‌کن (ریک) و بسته‌بند (بیلر) انجام می‌شود.

خاشی افزود: یونجه از گیاهان علوفه‌ای چندساله است که به دلیل کیفیت بالا، خوش‌خوراکی و دارا بودن مواد مغذی همچون انواع مواد معدنی، کلسیم، ویتامین‌های A و C و پروتئین، اهمیت زیادی در تغذیه دام دارد.

وی با اشاره به روش‌های آبیاری مزارع یونجه در خاش گفت: در این مزارع از روش‌های نوین آبیاری شامل آبیاری از مرکز، کلاسیک ثابت، بارانی و قطره‌ای استفاده می‌شود و بخش‌های ایرندگان، پشتکوه و مرکزی از مهم‌ترین مناطق کشت و تولید یونجه در شهرستان هستند.

مدیر جهاد کشاورزی خاش خاطرنشان کرد: ارزش غذایی بالای یونجه تنها به مصرف دام محدود نمی‌شود، بلکه کشت این گیاه نقش مهمی در اصلاح خاک‌های زراعی دارد و از طریق تهویه خاک، برقراری تناوب زراعی، کاهش آب سطحی زمین و افزایش مواد آلی خاک به بهبود کیفیت زمین‌های کشاورزی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه این شهرستان در تولید یونجه و پرورش دام سبک و سنگین از قطب‌های تولید محصولات دامی در سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود، افزود: با توجه به اهمیت زنجیره تولید، توسعه گاوداری‌های صنعتی به‌ویژه گاوداری‌های شیری از برنامه‌های مورد تاکید مدیریت جهاد کشاورزی در سال جاری است.

وی ادامه داد: کشاورزان خاش برای تولید یونجه مورد نیاز دام‌های خود از ارقام بذر پربازده و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه استفاده می‌کنند و از بهار تا پاییز دست‌کم چهار مرحله برداشت محصول به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود.

خاشی اظهار داشت: دامداران و کشاورزان این شهرستان از ارقام پرمحصول پایه کوتاه و پایه بلند پهن‌برگ بهره می‌برند و برای صرفه‌جویی در مصرف آب نیز حدود ۸۰ درصد مزارع یونجه به روش آبیاری بارانی مدیریت می‌شود.

وی در پایان گفت: شرایط آب و هوایی معتدل شهرستان خاش موجب شده عمر مفید مزارع یونجه بین ۶ تا ۸ سال باشد و کشاورزان بتوانند در طول سال از این ظرفیت برای تولید محصول استفاده کنند؛ فرصتی که در بسیاری از مناطق دیگر کشور به‌ویژه در فصل‌های سرد سال امکان‌پذیر نیست.