۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

برداشت سالانه چهار هزار تن یونجه در خاش

خاش - مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: سالانه حدود چهار هزار تن یونجه در این شهرستان برداشت می‌شود که علاوه بر مصرف داخلی، به دیگر شهرستان‌های سیستان و بلوچستان عرضه می‌شود.

مجتبی خاشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان خاش اظهار داشت: این شهرستان به دلیل شرایط مناسب اقلیمی، تنوع قابل توجهی از محصولات زراعی را در خود جای داده و به نوعی رنگین‌کمان محصولات کشاورزی استان به شمار می‌رود که یونجه یکی از محصولات مهم تولیدی آن است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش بیان کرد: یونجه تولیدی خاش از مرغوب‌ترین محصولات علوفه‌ای استان برای خوراک دام محسوب می‌شود و کیفیت مطلوب آن سبب شده است تقاضای زیادی برای این محصول در سایر شهرستان‌ها و استان‌های همجوار وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: برداشت یونجه در این شهرستان به‌صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه‌هایی نظیر دروگر (سوور)، ردیف‌کن (ریک) و بسته‌بند (بیلر) انجام می‌شود.

خاشی افزود: یونجه از گیاهان علوفه‌ای چندساله است که به دلیل کیفیت بالا، خوش‌خوراکی و دارا بودن مواد مغذی همچون انواع مواد معدنی، کلسیم، ویتامین‌های A و C و پروتئین، اهمیت زیادی در تغذیه دام دارد.

وی با اشاره به روش‌های آبیاری مزارع یونجه در خاش گفت: در این مزارع از روش‌های نوین آبیاری شامل آبیاری از مرکز، کلاسیک ثابت، بارانی و قطره‌ای استفاده می‌شود و بخش‌های ایرندگان، پشتکوه و مرکزی از مهم‌ترین مناطق کشت و تولید یونجه در شهرستان هستند.

مدیر جهاد کشاورزی خاش خاطرنشان کرد: ارزش غذایی بالای یونجه تنها به مصرف دام محدود نمی‌شود، بلکه کشت این گیاه نقش مهمی در اصلاح خاک‌های زراعی دارد و از طریق تهویه خاک، برقراری تناوب زراعی، کاهش آب سطحی زمین و افزایش مواد آلی خاک به بهبود کیفیت زمین‌های کشاورزی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه این شهرستان در تولید یونجه و پرورش دام سبک و سنگین از قطب‌های تولید محصولات دامی در سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود، افزود: با توجه به اهمیت زنجیره تولید، توسعه گاوداری‌های صنعتی به‌ویژه گاوداری‌های شیری از برنامه‌های مورد تاکید مدیریت جهاد کشاورزی در سال جاری است.

وی ادامه داد: کشاورزان خاش برای تولید یونجه مورد نیاز دام‌های خود از ارقام بذر پربازده و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه استفاده می‌کنند و از بهار تا پاییز دست‌کم چهار مرحله برداشت محصول به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود.

خاشی اظهار داشت: دامداران و کشاورزان این شهرستان از ارقام پرمحصول پایه کوتاه و پایه بلند پهن‌برگ بهره می‌برند و برای صرفه‌جویی در مصرف آب نیز حدود ۸۰ درصد مزارع یونجه به روش آبیاری بارانی مدیریت می‌شود.

وی در پایان گفت: شرایط آب و هوایی معتدل شهرستان خاش موجب شده عمر مفید مزارع یونجه بین ۶ تا ۸ سال باشد و کشاورزان بتوانند در طول سال از این ظرفیت برای تولید محصول استفاده کنند؛ فرصتی که در بسیاری از مناطق دیگر کشور به‌ویژه در فصل‌های سرد سال امکان‌پذیر نیست.

کد مطلب 6817805

