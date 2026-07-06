آمادگی ۳۰۵ حسینیه و ۳۵ بقعه متبرکه برای اسکان زائران در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد احمدزاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده، ظرفیت اسکان ۴۰ هزار نفر، توزیع ۲۵۰ هزار وعده غذایی و ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به زائران در مشهد مقدس فراهم شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، از آمادگی کامل این ادارهکل برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد: در این راستا، ۳۰۵ حسینیه و ۳۵ بقعه متبرکه برای اسکان و پذیرایی از زائران آمادهسازی شده و ظرفیت اسکان حدود ۴۰ هزار نفر فراهم شده است.
وی افزود: پیشبینی شده است در طول برگزاری این مراسم، بیش از ۲۵۰ هزار وعده صبحانه، ناهار و شام میان زائران توزیع شود تا خدمات رفاهی مناسبی به شرکتکنندگان ارائه شود.
احمدزاده با اشاره به تأمین نان مورد نیاز زائران گفت: با استقرار دستگاه نانوایی اتوماتیک در محل ادارهکل اوقاف، روزانه ۱۰ هزار قرص نان تولید و در اختیار زائران و ایستگاههای خدمترسان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ادامه داد: همچنین ۵۰ هزار پوستر و تصویر رهبر شهید برای مراسم وداع چاپ و توزیع میشود و فضاهای اداری ادارهکل نیز مفروش شدهاند تا در صورت نیاز، برای اسکان و پذیرایی از زائران مورد استفاده قرار گیرند.
وی با بیان اینکه از ایستگاههای خدمترسان نیز حمایت خواهد شد، افزود: در این راستا یکهزار و ۵۰۰ لیتر آبلیمو برای توزیع در ایستگاههای صلواتی تأمین شده و ایستگاههای خدمترسانی در مسیرهای ورودی زائران به مشهد مقدس برپا خواهد شد.
احمدزاده خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای بقاع متبرکه، موقوفات و امکانات ادارهکل اوقاف برای میزبانی شایسته از زائران مراسم تشییع رهبر شهید به کار گرفته شده است.
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