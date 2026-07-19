اعزام کاروان تدارکاتی اوقاف خراسان رضوی به کربلای معلی

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محمد احمدزاده ظهر یکشنبه در آیین بدرقه کاروان تدارکاتی اربعین حسینی اظهار کرد: امسال زیارت اربعین با یاد و خاطره تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق گره خورده است و این کاروان تدارکاتی، نمادی از لباس خدمتگزاری به زائران سیدالشهدا است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت خدمت‌رسانی این موکب گفت: این موکب با حضور ۱۰۰ خادم و با هدف تأمین سه وعده غذایی و همچنین تهیه و توزیع امکانات رفاهی و سرمایشی، برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین در کربلای معلی برپا می‌شود.

وی افزود: در کنار برنامه‌های خدماتی، ویژه برنامه‌های فرهنگی، سخنرانی‌های معرفتی و عزاداری نیز برای زائران در موکب امام رضا (ع) تدارک دیده شده است.

احمدزاده با تأکید بر لزوم حفظ میدان نبرد و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، تصریح کرد: اربعین امسال به نیابت از شهیدان مقاومت است و همچنین باید با اهمیت بر تداوم حضور در میدان و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شود.