بازار سرمایه فردا دایر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، با توجه به پایان پذیرفتن آیین وداع باشکوه مردم ولایتمدار ایران با رهبر شهید انقلاب در شهر تهران و بر اساس اعلام بانکها مبنی بر دایر بودن شعب کشیک و امکان نقل و انتقال و تسویه وجوه در روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، بازار سرمایه در روز سهشنبه هفته جاری فعال خواهد بود.
گفتنی است با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار و همسو با تصمیم هیات دولت در خصوص تعطیلات ۳ روز ابتدای هفته جاری و به منظور ادای احترام و امکان حضور هرچه باشکوهتر عموم مردم در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، بازار سرمایه در روزهای شنبه ۱۳ تیر، یکشنبه ۱۴ تیر و دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵، فعالیتی نداشت.
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