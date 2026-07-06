خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-اکرم محمدی: امروز ۱۵ تیر ماه سال ۱۴۰۵ روز تلخ مراسم تشییع آقای شهید ایران است که با بیست و دومین سالروز سفر ایشان به همدان همزمان شده است.

سفری که سراسر عشق و نور بود و برای همیشه در ذهن مردم دیار الوند باقی ماند، همدان به مدت ۴ روز میزبان رهبرشهید انقلاب بود، سفری جامع که دیدار با مردم همدان، حضور در گلزار شهدا، دیدار با روحانیون و علما، دیدار، در دیدار جمعی از مسئولان و نخبگان استان همدان،‌ تشکیل جلسه جمعی از مسئولان در حضور رهبر انقلاب در خصوص مسائل استان همدان، دیدار با جوانان و دانشگاهیان، بازدید از آرامگاه بوعلی سینا، بازدید از نمایشگاه توانمندی های استان، حضور در پایگاه شهید نوژه، دیدار با خانواده شهدا و ... را در بر می‌گرفت؛ و چه خوش سعادت بود شهری که ۴ روز میزبان رهبر قوی بود، رهبری که ایستادگی، مقاومت و قوی بودن را به مردم کشورش آموخت.

در این سفر بود که همدان به القاب«دارالمومنین و دارالمجاهدین» مفتخر شد و رهبر شهید انقلاب از علاقه خود به همدان و تاریخ بلند این شهر گفتند و فرمودند«همدان خانه من هم هست.»

امروز که یادآور خاطرات شیرین سفر رهبر شهید انقلاب به همدان بود و مردم همدان غرق در شادی و خنده بودند اکنون به اشکبارترین روز مردم ایران تبدیل شد، روز تشییع در تهران و وداع با رهبر شهید و داغ سنگین از دست دادن ایشان در دل‌ها.

در این مطلب به صورت خلاصه به روزهای قراموش نشدنی سفر رهبر شهید انقلاب به همدان پرداخته شده است. سفری که از یک خبر شیرین یک هفته پیش از سفر رهبر شهید انقلاب به همدان آغاز شد.

همدان چشم انتظار رهبر

«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی دوشنبه‌ آینده برای دیدار و گفت‌وگو با مردم مؤمن و شجاع همدان به این استان سفر خواهند کرد» خبری که که یک هفته پیش از سفر رهبر شهید انقلاب در تاریخ ۱۵ تیر ماه سال ۸۳ به همدان منتشر شد و شهر غرق در شور و غوغای پذیرایی از رهبر ایران شد.

بلاخره انتظارها به سر آمد و خودروی حامل حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با طنین صدای«الله اکبر» مردم ساعت ۱۰ و ۲۸ دقیقه صبح وارد مسیر استقبال مردمی شد؛ خودروی حامل رهبر انقلاب در مسیر میدان پژوهش، خیابان مهدیه، میدان شریعتی، خیابان میرزاده عشقی و ورودی ورزشگاه شهدای قدس همدان در میان جمعیت انبوه مردم مورد استقبال قرار گرفت درحالی که مردم یکصدا فریاد می‌زدند«عطر گل محمدی به شهر ما خوش آمدی».

مردم همدان از زن و مرد، پیر و جوان و خرد و کلان از شهرها و روستاهای مختلف استان به خیابان‌ها آمده بودند و رهبر انقلاب در ورزشگاه شهدای قدس به ابراز احساسات انبوه جمعیت مشتاقان دیدار ایشان به ابراز محبت کردند.

رهبر انقلاب در این سفر همدان را «دارالمومنین» و «دارالمجاهدین» خواندند و فرمودند که «استان همدان به لحاظ دو جنبه‌ هویت تاریخی و نقش‌آفرینی مردم این منطقه در تاریخ معاصر ایران و قبل و بعد از انقلاب مورد احترام این‌جانب و هر انسان آگاه و منصفی است.»

رهبر انقلاب در جمع مردم همدان در ورزشگاه شهدای قدس به موضوعاتی از جمله نقش همدان در دفاع مقدس، اشتغالزایی، استفاده از ظرفیت‌های جوانان، حل مشکلات مردم، مبارزه با فساد و رانتخواری، قطع کردن دست متجاوزین از کشور و ... سخنان نابی مطرح کردند.

در ادامه سفر چهار روزه رهبر انقلاب به همدان ایشان با علما و روحانیون همدان دیداری داشتند و در این دیدار رهبر انقلاب از دیدن آیت الله موسوی ابراز خوشنودی کردند و برای ایشان آرزوی سلامتی داشتند.

همدان صادرکننده‌ علما است

ایشان در جمع علما و روحانیون فرمودند که «حقیقتاً در بین مناطق گوناگون کشور، همدان یک نمونه‌ کم‌نظیر است. تعداد علما و فضلا و بزرگان و متبحرین در فنون مختلف و علوم گوناگون در این استان بسیار شگفت‌آور است. از خصوصیات این استان یکی هم این است که صادرکننده‌ علماست؛ چقدر بزرگان همدانی، ملایری، نهاوندی و سایر شهرهای این استان و این منطقه در مناطق مختلف کشور منشأ خدمات علمی و عملی بودند.»

رهبر انقلاب در این دیدار یاد علمای همدانی از جمله مرحوم آخوند ملاحسینقلی، مرحوم آقا شیخ محمد بهاری، مرحوم حاج آقا رضا همدانی واعظ، مرحوم آخوند ملاعلی نهاوندی و ... را گرامی داشتند و افزودند که«من لازم میدانم و بارها هم این نکته را گفته‌ام که همه‌ طلاب و همه‌ اهل منبر، یک دور آثار آقای مطهری را بخوانند.»

دیدار با خانواده شهدا هم یکی دیگر از برنامه‌های سفر رهبر انقلاب به همدان بود، دیدار با خانواده‌های شهدای پای ثابت برنامه‌های سفر استانی رهبر انقلاب بود و در سفر سراسر نور خود به همدان نیز این دیدار را در برنامه داشتند.

رهبر انقلاب در جمع خانواده های شهدا فرمودند که «من امروز عرض میکنم: پدران شهدای ما! مادران شهدای ما! همسران داغدار آنها! فرزندانی که خیلیها پدران خودشان را ندیدند یا چند صباحی بیشتر ندیدند! جانبازان عزیزی که سلامت خودشان را برای سالهای طولانی از دست داده‌اند! زحمات شما به توفیق الهی و به حول و قوه‌ی الهی بر باد نرفت و خدا به تلاش شما برکت داد و کار و کشور و ملت شما را از تنگناهای بزرگی نجات داد.»

دیدار بسیجیان استان همدان با رهبر انقلاب نیز در این سفر انجام شد و رهبر انقلاب در این سفر فرمودند که«امروز داستان جمهوری اسلامی، داستان بیست سال قبل نیست؛ آن روزها طمع دشمنان به نابودی این انقلاب از لحاظ منطق سیاسی موجود دنیا یک چیز نشدنی نبود؛ اما امروز نشدنی است؛ چرا؟ چون این نهال ریشه دوانده است؛ تنه بزرگ کرده و شاخ و برگ داده است. به همین دلیل است که امروز دشمنان ما نسبت به این پدیده‌ عظیم که روزبه‌روز رشد میکند، عصبانیترند و غیظشان بیشتر است. چه کسی خیال میکرد نظام جمهوری اسلامی در سال پنجاه‌ونه که جنگ را بر ما تحمیل کردند و آرپیجی برای زدن نداشت و نمیتوانست تولید کند، امروز در مقوله‌ تسلیحات، پیشرفتهایی کرده باشد که برای آنها خیره‌کننده است.»

همدان خانه‌ من هم هست

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه سفرشان به استان همدان در جمع پرشور هزاران نفر از جوانان و دانشجویان این استان حاضر شدند و افزودند که«من خودم وقتی از سه هزار و صد سال تاریخ همدان یاد میکنم، احساس افتخار میکنم. همدان خانه‌ من هم هست. سه‌هزاروصد سال شهری سر پا بماند، آدم احساس افتخار میکند؛ اما این یک بعد قضیه است. بعد دیگر قضیه این است که در این سه‌هزار و صد سال تاریخ ایران - که نماد آن، همدان است - ما مردم ایران آیا آن‌چنان که پیغمبران الهی و ادیان الهی و بعثت الهی از انسان خواسته است، بر سرنوشت خود حاکم بوده‌ایم؟ خودمان را یافته‌ایم؟ برای آینده‌ خودمان طراحی کرده‌ایم؟»

حضور در پایگاه سوم شکاری شهید نوژه دیگر برنامه سفر چهار روزه رهبر انقلاب به همدان بود، ایشان در این در مقابل یادمان شهیدان به شهدای سرافراز انقلاب و هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند و با اشاره به تهدیدهایی که از ناحیه‌ مراکز استکباری متوجه منطقه‌ است، افزودند «در چنین اوضاعی، هر ملتی که در صیانت از کیان و عزت و هویت خود غفلت کند، نابود خواهد شد و ملت ایران و نیروهای مسلح کشور با درک این واقعیت حتی لحظه‌ای دچار سستی و غفلت نشده و نخواهد شد.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سفرشان به استان همدان از نمایشگاه توانمندی‌های استان همدان بازدید کردند و بازدید ایشان از نمایشگاه توانمندی‌های استان همدان حدود دو ساعت طول کشید.

بازدید از آرامگاه بوعلی سینا و کتابخانه آرامگاه نیز یکی از برنامه‌های سفر ایشان به استان همدان بود و ایشان مانند همیشه در این بازدید به تحسین نابغه پزشکی ایران و جهان پرداختند.

آمریکایی‌ها همه دنیا را می‌خواهند

در ادامه رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مسئولان و نخبگان استان همدان‌ از نخبه پرور بودن همدان سخن به میان آوردند و فرمودند که «امروز صحبت خاورمیانه‌ بزرگ میکنند؛ این بخشی از ماجراست؛ اینها همه‌ دنیا را میخواهند؛ اینها حاضر نیستند اروپا را هم تحمل کنند. چند سال قبل یکی از سرمقاله‌نویس‌های معروف امریکا در یکی از مجلات این کشور مقاله‌ای نوشته بود؛ حاصل حرفش این بود که امروز ما حق داریم اگر بخواهیم بر دنیا حاکم شویم. برای حرفِ خودش دلیل هم آورده بود. بنده آن وقت در نماز جمعه گفتم این‌که امریکاییها میگویند دهکده‌ جهانی، میخواهند جهان را دهکده‌ای بدانند که خودشان هم کدخدای آن باشند و همه زیر نفوذ اینها باشند. ظلم اساسیِ اینها این است. اینها بشریت را تحقیر کرده‌اند.»

رهبر شهید انقلاب در سفر پربارشان به همدان در هر دیدار و در هر بازدید سخنان نابی مطرح کردند سخنانی که که باوجود گذشت ۲۲ سال همچنان تازه و ناب هستند و با گذر زمان غبار کهنگی نگرفته است. امروز دوشنبه، ۱۵ تیر، پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب این پیر فرزانه دوران در میان جمعیت میلیونی مردم ایران تشییع شد، رهبری که در دل مردم ایران و آزادیخواهان جهان جای دارد و همه سخنان و رهنمون‌های ایشان مسیر راه مردم ایران و آزادیخواهان جهان است؛ راهی روشن که از سال‌ها پیش مشخص شده و باید ادامه دهنده آن ایشان باشیم.