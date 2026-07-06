گزارش اورژانس از مراسم تشییع رهبر شهید؛ مصدوم نداشته ایم

محمد اسماعیل توکلی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت خدمات امدادی و درمانی، اظهار کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مصدومیت افراد حاضر در مراسم به این کمیته اعلام نشده و تمامی ظرفیتهای اورژانس استان تهران از جمله اورژانس هوایی و ریلی برای ارائه خدمات به شرکتکنندگان در حالت آمادهباش قرار دارد.
وی با تأکید بر استقرار کامل تیمهای امدادی، آمبولانسها و نیروهای تخصصی در محل برگزاری مراسم، افزود: اورژانس استان تهران با تمام توان و امکانات در کنار مردم حضور دارد و خدمات فوریتهای پزشکی بدون وقفه در حال ارائه است تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، اقدامات درمانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
توکلی با اشاره به اهمیت همکاری شهروندان با نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: از تمامی شرکتکنندگان درخواست میشود در صورت نیاز به خدمات فوریتهای پزشکی یا مشاهده هرگونه وضعیت اورژانسی، از طریق شماره ۱۱۵ با مرکز ارتباطات اورژانس تماس بگیرند تا نزدیکترین تیم امدادی به محل اعزام شود.
رئیس کمیته امداد و فوریتهای پزشکی ستاد برگزاری مراسم همچنین از آمادگی کامل کادر درمان، نیروهای عملیاتی و مراکز درمانی پشتیبان خبر داد و تأکید کرد که روند ارائه خدمات درمانی و امدادی تا پایان مراسم به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
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