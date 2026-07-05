هشدار سطح زرد هواشناسی در پی افزایش باد در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر یکشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: از سهشنبه تا دوشنبه هفته آینده (۱۶ تا ۲۲ تیر) وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادارهکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: این شرایط میتواند موجب کاهش دید افقی در محورهای زاهدان–زابل و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه باعث کاهش دید در محور زاهدان-بیرجند شود. همچنین، افزایش موقتی غبار و وزش باد نسبتاً شدید در زاهدان و مناطق مرکزی استان دور از انتظار نیست.
وی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک مناسب استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جادهها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم را داشته باشند. کشاورزان نیز برای پیشگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات کشاورزی و سالنهای پرورشی خود اتخاذ کنند.
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