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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

راشا تودی:جمعیت در تشییع «بی سابقه» است/ درتهران جای سوزن انداختن نیست

راشا تودی:جمعیت در تشییع «بی سابقه» است/ درتهران جای سوزن انداختن نیست

راشا تودی در گزارش خود از مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نوشت که خیابان‌ها و میادین‌ تهران شاهد حضور میلیونی و بی سابقه مردم ایران است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، راشا تودی در گزارشی از مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب اسلامی ایران در خیابان های تهران نوشت که در چهارمین روز از مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب، تهران شاهد فضایی استثنایی است.

این گزارش افزود که در تهران «جای سوزن انداختن نیست» و تشییع پیکر رهبر انقلاب و خانواده‌اش با حضور مردمی بی‌نظیر در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، مراسم تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب ایران با مشارکت میلیون‌ها شهروند پرشور و قدرشناس از مسیرهای اعلام شده در تهران آغاز شده و وداعی تاریخی با رهبری خواهد بود که نامش در حافظه این سرزمین ماندگار خواهد بود.

این گزارش حضور مردم ایران در این مراسم را«پررنگ» توصیف کرد و افزود که شعارهای «لبیک یا حسین» از سوی عزاداران در کنار خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید طنین‌انداز شد. در صحنه‌ای دیگر، زائران از شهر «بندر لنگه» در تقاطع «ولیعصر» شعار «انتقام.. انتقام» سر دادند.

کد مطلب 6880627

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