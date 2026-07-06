به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المسیره در تهران گزارش داد: خانواده های ایرانی از کوچک تا بزرگ در مراسم تشییع امروز شرکت کرده اند.

وی اضافه کرد: هیئت های خارجی از بیش از ۱۲۴ کشور جهان نیز در این مراسم شرکت می کنند.

خبرنگار شبکه المسیره تصریح کرد: مشارکت مردمی در مراسم تهران به صورت گسترده و انبوه در جریان است به طوری که احتمالا سازمان دهندگان این مراسم مجبور شوند مدت آن را کم کنند.

لازم به ذکر است که رسانه های مطرح جهان از صبح امروز در حال پوشش لحظه به لحظه مراسم تشییع رهبر شهید ایران در تهران هستند.