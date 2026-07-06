۱۵ هزار زائر از همدان و کرمانشاه در اسلامشهر اسکان یافتند

نوراله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل شهرستان اسلامشهر برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی که رئیس ستاد وداع و تشییع اسلامشهر است، اظهار کرد: اسلامشهر میزبان زائرانی از استانهای لرستان، همدان و کرمانشاه است و تمامی ظرفیتهای شهرستان برای اسکان، پذیرایی و حملونقل آنان به کار گرفته شده است.
طاهری افزود: شامگاه یکشنبه ۲۷۰ دستگاه اتوبوس حامل حدود ۱۵ هزار زائر از استانهای همدان و کرمانشاه وارد مصلاهای اسلامشهر و چهاردانگه میشوند و پس از اسکان، پذیرایی و دریافت وعدههای غذایی، برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به تهران اعزام خواهند شد.
فرماندار اسلامشهر ادامه داد: پیش از این نیز ۱۰۰ دستگاه اتوبوس حامل زائران استان لرستان وارد اسلامشهر شده و پس از پذیرایی، برای حضور در مراسم وداع رهبر شهید به تهران اعزام شدند.
وی با اشاره به حضور زائران خودجوش، تصریح کرد: علاوه بر این، نزدیک به سه هزار زائر خودجوش نیز در مراکز اسکان پیشبینیشده شهرستان پذیرش و پذیرایی میشوند.
طاهری با بیان اینکه ناوگان حملونقل عمومی اسلامشهر بهطور کامل در خدمت زائران قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: ۲۰۰ دستگاه اتوبوس تاکنون بیش از ۴۰ هزار زائر اسلامشهری را به تهران منتقل کردهاند و شهروندان اسلامشهری نیز با حضوری گسترده در مراسم تشییع، بار دیگر ارادت خود را به رهبر شهید نشان خواهند داد.
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