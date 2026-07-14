به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت نخاله‌های ساختمانی یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت پسماند شهری در تهران به شمار می‌رود. با افزایش ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های عمرانی، حجم قابل توجهی از خاک و نخاله ساختمانی در پایتخت تولید می‌شود؛ موضوعی که توسعه زیرساخت‌های بازیافت و استفاده مجدد از این مصالح را به یکی از برنامه‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تبدیل کرده است. در همین راستا، توسعه ظرفیت مجتمع بازیافت آبعلی و اجرای طرح‌های جدید برای تولید مصالح و قطعات مورد نیاز پروژه‌های شهری در دستور کار قرار دارد.

محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازیافت نخاله‌های ساختمانی، بهره‌برداری از کارخانه جدید ۱۲۰۰ تنی، نحوه استفاده از مصالح بازیافتی و اجرای پروژه‌های جدید این سازمان توضیح داد.

روزانه ۲۱ هزار تن نخاله ساختمانی در تهران تولید می‌شود

قضاتلو در پاسخ به این پرسش که روزانه چه میزان نخاله ساختمانی در تهران تولید می‌شود و چه سهمی از آن بازیافت می‌شود، گفت: میزان خاک و نخاله ساختمانی تولیدی شهر تهران در شرایط عادی روزانه حدود ۲۱ هزار تن برآورد می‌شود. از این میزان، حدود ۱۳ هزار تن در مجتمع آبعلی پذیرش و روزانه حدود ۴ هزار تن بازیافت می‌شود؛ بنابراین در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از نخاله‌های ساختمانی تولیدی شهر بازیافت می‌شود.

کارخانه ۱۲۰۰ تنی در انتظار رفع موانع اداری

وی درباره زمان بهره‌برداری از کارخانه جدید ۱۲۰۰ تنی اظهار کرد: عمده تجهیزات این کارخانه نصب شده است، اما به دلیل صادر نشدن سند بهره‌برداری اراضی آبعلی از سوی اداره کل منابع طبیعی، سرمایه‌گذار این کارخانه تاکنون موفق به دریافت مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست و همچنین پروانه بهره‌برداری محصولات از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران افزود: به محض صدور سند و اخذ مجوزهای لازم، کارخانه وارد مدار تولید خواهد شد.

محصولات بازیافتی در پروژه‌های ساختمانی استفاده می‌شود

قضاتلو درباره محل مصرف مصالح تولیدشده از نخاله‌های ساختمانی گفت: محصولات تولیدی کارخانه‌های بازیافت توسط سرمایه‌گذاران این واحدها بازاریابی و عرضه می‌شود و عمده مصرف آن‌ها در پروژه‌های ساختمانی از جمله تولید بلوک‌های ساختمانی، انواع شن و ماسه مورد استفاده در سنگ‌کاری، کاشی‌کاری و سرامیک‌کاری و همچنین پروژه‌های پیاده‌راه‌سازی شهری است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران هیچ‌گونه الزامی برای خرید محصولات تولیدی این کارخانه‌ها ندارد و مدیریت فرآیند تولید و فروش بر عهده سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران کارخانه‌ها است.

تولید قطعات مبلمان شهری از ضایعات و لاشه‌سنگ

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره پروژه در حال اجرای مرکز بهشتی نیز گفت: پروژه تولید قطعات بتنی مبلمان شهری از ضایعات و لاشه‌سنگ در این مرکز در حال اجراست و محصولات آن برای مصرف داخلی شهرداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت که این اقدام موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های مدیریت شهری می‌شود.

کیفیت مصالح بازیافتی مطابق استانداردهای ملی است

قضاتلو در پایان با اشاره به کیفیت مصالح بازیافتی اظهار کرد: کیفیت مصالح تولیدی در مجتمع آبعلی براساس استانداردهای تولید شن و ماسه بازیافتی سازمان ملی استاندارد است و مجوز فعالیت کارخانه‌ها نیز بر همین اساس صادر می‌شود و نظارت بر کیفیت محصولات نیز مطابق همین استانداردها انجام می‌شود.