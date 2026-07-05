به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی و مسئول کمیته حمل‌ونقل ستاد هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» ظهر یکشنبه در شورای اداری استان اظهار کرد: از نخستین ساعات تشکیل کمیته حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی زائران آغاز شد و پیش‌فروش بلیت اتوبوس به مقاصد تهران، قم و مشهد در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بیشترین تقاضا مربوط به سفرهای مشهد مقدس است، افزود: با توجه به نزدیکی مسیر و پیش‌بینی استقبال گسترده مردم، بخش عمده ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی زائران مشهد اختصاص یافته و تمامی برنامه‌ریزی‌های لازم برای روزهای اوج سفر انجام شده است.

پیش‌فروش صدها بلیت و آمادگی ناوگان اتوبوسی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به آمار جابه‌جایی مسافران گفت: در روزهای دوازدهم و سیزدهم، سه دستگاه اتوبوس به مقصد تهران اعزام شد که ۱۹۹ مسافر را جابه‌جا کردند و برای روزهای چهاردهم و پانزدهم نیز ۲۱ سرویس برای مسیرهای تهران و قم پیش‌بینی شده است.

جلال‌زاده ادامه داد: در مسیر مشهد نیز طی روزهای دوازدهم و سیزدهم، ۱۰۵ سرویس اتوبوسی، یک هزار و ۱۷۹ مسافر را جابه‌جا کرده‌اند و تاکنون ۲۷۹ سرویس برای بازه زمانی شانزدهم تا هجدهم پیش‌فروش شده است.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام کاروان‌های مردمی همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون درخواست ۳۲ کاروان برای تأمین اتوبوس ثبت شده و بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر نیز در قالب گروهی برای اعزام اعلام آمادگی کرده‌اند.

مسئول کمیته حمل‌ونقل ستاد هماهنگی برگزاری مراسم تشییع «رهبر شهید» گفت: برای روز هفدهم، با برنامه‌ریزی انجام شده، در برخی ساعات هر ۱۵ دقیقه یک اتوبوس به مقصد مشهد اعزام خواهد شد و در صورت افزایش تقاضا، سرویس‌های فوق‌العاده نیز برقرار می‌شود.

آمادگی کامل مجتمع‌های خدماتی و محورهای مواصلاتی

جلال‌زاده با اشاره به آمادگی زیرساخت‌های جاده‌ای استان اظهار کرد: ۳۸ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی و ۳۴ راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان آماده ارائه خدمات به زائران و مسافران هستند.

وی افزود: بیشترین حجم تردد در دو کریدور اصلی استان شامل محور جنوب به شمال از مسیر نهبندان، خضری و مشهد و همچنین محور غرب به شرق از مسیر طبس، فردوس و دیهوک پیش‌بینی شده و تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی در این مسیرها اندیشیده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به آمار تردد خودروها گفت: بر اساس داده‌های سامانه‌های پلاک‌خوان، تنها در روز سیزدهم، بیش از ۱۱ هزار پلاک خراسان جنوبی در محورهای منتهی به مشهد و بیش از سه هزار پلاک نیز در مسیر تهران ثبت شده که نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم برای حضور در مراسم تشییع است.

وی همچنین از آمادگی ناوگان حمل بار برای انتقال تجهیزات و اقلام مورد نیاز مواکب خبر داد و افزود: با همکاری شهرداری بیرجند و سایر دستگاه‌های اجرایی، امکانات لازم برای جابه‌جایی تجهیزات و خادمان مواکب فراهم شده و ناوگان حمل‌ونقل استان تا پایان مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارد.