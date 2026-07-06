آمادگی کامل برای میزبانی از سوگواران مراسم تشییع

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبا، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، با حضور در محل استقرار موکب این سازمان، از روند آماده‌سازی و تجهیز آن برای خدمت‌رسانی به عزاداران و زائران بازدید کرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان در این بازدید با اشاره به فعالیت این موکب زیر نظر ستاد دانشگاهیان کشور اظهار داشت: این موکب برای روز دوشنبه، همزمان با مراسم تشییع «آقای شهید ایران»، آمادگی کامل دارد تا به مردم شریف کشور که از نقاط مختلف برای حضور در این مراسم به تهران سفر می‌کنند، خدمات‌رسانی کند.

حبیبا با تشریح امکانات پیش‌بینی شده برای زائران افزود: در این موکب امکانات متنوع پذیرایی، آب آشامیدنی، سرویس‌های بهداشتی، محل استراحت و نمازخانه برای پذیرایی از زائران و عزاداران تدارک دیده شده است.

وی در ادامه با اشاره به استقرار موکب‌های متعدد در خیابان شهید موسوی، از هماهنگی مناسب میان دستگاه‌ها و موکب‌داران خبر داد و تصریح کرد: امکانات سازمان امور دانشجویان در اختیار سایر موکب‌ها نیز قرار گرفته و هماهنگی بسیار مطلوبی برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران و عزاداران انجام شده است.

معاون وزیر علوم در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجموعه‌های مختلف، پذیرایی و خدمت‌رسانی شایسته‌ای به عموم مردم و عزادارانی که در این مراسم حضور می‌یابند، ارائه شود.