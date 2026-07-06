پیام تبریک رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در پیامی، انتصاب مجدد حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت.
متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:
بسمه تعالی
حضرت حجتالاسلام والمسلمین آقای محسنی اژهای (دامت توفیقاته)
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
انتصاب مجدد جنابعالی را برای تصدی مسئولیت خطیر ریاست قوه قضائیه تبریک عرض مینمایم.
اینجانب سالهاست که جنابعالی را به تدین، تعهد، توانمندی و شایستگی میشناسم. اعتماد رهبر معظم انقلاب هم تأییدی است بر این مراتب مهم.
بیتردید قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اصلی کشور نقش تعیینکنندهای در صیانت از حدود الهی، استقرار عدالت، احیای حقوق عامه، پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی، آزادیهای مشروع و مبارزه با فساد به عهده دارد.
تعهد و تجارب ارزنده حضرتعالی به ویژه در دستگاه قضایی، اهتمام شما به تحقق سیاستهای کلی ابلاغی قضایی، سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تداوم هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و مبارزه قاطع با فساد و همچنین بهرهگیری از وجود قضات شریف و کارکشته، مدیران و کارکنان متعهد و پرتلاش دستگاه قضایی میتواند زمینهساز تحقق مطالبات بحق قائد عظیمالشأن شهید (رضوان الله تعالی علیه) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب وظایف و مسئولیتهای قانونی خود و در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام، همچون گذشته مساعدت، همافزایی و همراهی لازم را با قوه قضائیه معمول خواهد داشت.
از درگاه خداوند متعال دوام عزت، سلامتی و توفیقات روزافزون جنابعالی را در اجرای مسئولیتهای محوله و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مسئلت دارم.
صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
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