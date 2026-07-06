وزیری: رهبر شهید مفهوم «ایرانی بودن» را در میدان عمل ترجمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری پیش از ظهر دوشنبه در ویژهبرنامه تلویزیونی «باید برخاست» که با محوریت بدرقه آقای شهید از شبکه استانی کردستان پخش شد، به تبیین جایگاه شهدا در شکلگیری امنیت و هویت ملی پرداخت و با اشاره به نقش شهدا در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: شهید سید علی خامنهای ایستاده همچون سربازی باشرف، جان خود را فدای ایران کرد.
وی افزود: تاریخ ایران کمتر بزرگمردانی همچون رهبر شهید به خود دیده است که توانسته باشند مفهوم «ایرانی بودن» را در میدان عمل ترجمه کنند.
نقش شهدا در شکلگیری بازدارندگی و اقتدار ملی
دبیر ستاد امر به معروف استان کردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ تحمیلی اظهار داشت: ایران خسته از جنگ ۸ ساله، با حضور شهید خامنهای و جمعی از همرزمانش به مرحلهای رسید که دیوار امنیت و بازدارندگی آن به حدی ارتقا یافت که دیگر دشمنان بهراحتی امکان تهدید نظامی کشور را نداشتند.
وی افزود: این مسیر، نتیجه فداکاری نسلی است که امنیت امروز کشور بر پایه تلاشها و ایثار آنان شکل گرفته است.
وزیری همچنین تأکید کرد: از دل میدانهای سخت دفاع و ایثار، جوانان ایرانی و نیروهای نظامی امروز تربیت شدند که در عرصههای مختلف حماسهآفرینی میکنند و ادامهدهنده همان مسیر هستند.
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