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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

۴ شهید در حمله اسرائیل به جنوب لبنان و سفر فرمانده سنتکام به بیروت

۴ شهید در حمله اسرائیل به جنوب لبنان و سفر فرمانده سنتکام به بیروت

منابع خبری از شهادت چهار لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و سفر فرمانده سنتکام به بیروت طی روزهای آتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که یک فروند پهپاد اسرائیلی یک دستگاه خودرو را در شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان، هدف قرار داد.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در این خصوص اعلام کرد که در پی حمله پهپادی خصمانه به یک خودرو در جاده النبطیه فوقا در جنوب کشور ۴ نفر شهید شدند.

از سوی دیگر منابع لبنانی به الحدث خبر دادند که برد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، این هفته به بیروت سفر خواهد کرد.

این منابع افزودند که سنتکام در بیروت گزارش خود درباره مناطق آزمایشی را به مقامات لبنان ارائه خواهد کرد.

به گفته این منابع زمانی برای عقب‌نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی از مناطق آزمایشی تعیین نشده است.

کد مطلب 6880941

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