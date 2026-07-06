واکنش حزب الله به ادعای نتانیاهو درباره مسیحیان جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حسن فضلالله نماینده پارلمان لبنان، ادعاهای بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره گرایش میسحیان جنوب لبنان به تلآویو را رد کرد.
حسن فضلالله گفت: از موضع نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب که رفتار وحشیانه دشمن اسرائیلی در تخریب یک محله مسکونی در شهر بنت جبیل را محکوم کرد، قدردانی میکنیم. این در حالی است که حاکمیت لبنان در سکوتی پرسشبرانگیز فرو رفته و با امضای توافقی شوم، به اشغالگران برای ادامه حضور و اقدامات تجاوزکارانهشان در لبنان مشروعیت بخشیده و مانع پیگیری حقوقی آنها شده است.
وی افزود: این حاکمیت حتی جرأت پاسخ دادن به اظهارات بنیامین نتانیاهو را ندارد که مدعی شده است روستاهای مسیحی مرزی خواستار الحاق به رژیم اشغالگر هستند. این ادعایی مشکوک است و نشان دهنده اهدافی است که آنان برای کشور ما در سر دارند.
فضلالله تأکید کرد: ساکنان این روستاها، همانند روستاهای مسلماننشین، به تعلق خود به میهنی که وطن نهایی همه فرزندانش است پایبند هستند و بخشی جداییناپذیر از بافت ملی و اجتماعی جنوب لبنان به شمار میروند. اما اشغالگران و مزدورانش سرانجام این سرزمین را ترک خواهند کرد و هیچ نقشی در آینده کشور ما نخواهند داشت.
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