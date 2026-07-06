مدارس مشهد برای خدمت رسانی در روز تشییع رهبر شهید ۲۴ ساعته باز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رهنما با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در شهر مشهد و در محورهایی که بیشترین تردد زائران و عزاداران را به همراه دارد، مدارس درهای خود را به صورت ۲۴ ساعته به روی مردم خواهند گشود.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای پذیرایی از مهمانان و زائران برای تشییع پیکر رهبر شهید، بیان کرد: با هدف تسهیل در امر اسکان و رفاه حال زائران، ۴۲۰ مدرسه در سطح استان خراسان رضوی برای میزبانی از مهمانان آماده‌سازی شده است. این مدارس به تمامی امکانات لازم جهت اسکان و اقامت تجهیز شده و ظرفیت کلاس‌ها، نمازخانه‌ها و فضاهای باز مدرسه برای پذیرایی شایسته از مهمانان به‌کار گرفته شده است.

وی با اشاره به تدابیر ویژه در کلان‌شهر مشهد، به‌ویژه برای مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم تشییع، ادامه داد: علاوه بر ظرفیت‌های اقامتی، در شهر مشهد و در محورهایی که بیشترین تردد زائران و عزاداران را به همراه دارد، مدارس درهای خود را به صورت ۲۴ ساعته به روی مردم خواهند گشود.

رهنما اضافه کرد: این اقدام با هدف فراهم کردن بستری مناسب برای استراحت زائران، اقامه نماز و استفاده از امکانات بهداشتی صورت گرفته است. زائران می‌توانند برای دسترسی به سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها و همچنین تأمین آب آشامیدنی از فضای این مدارس استفاده کنند.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با اشاره به بازه زمانی خدمت‌رسانی این مراکز، بیان کرد: مدارس مذکور از روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، یک روز پیش از برگزاری مراسم، به صورت رسمی فعال خواهند شد و ارائه خدمات رفاهی آن‌ها تا روز جمعه ۱۹ تیرماه ادامه خواهد داشت. همچنین تمامی دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش استان در تلاش‌اند که با بهره‌گیری از حداکثر توان خود، میزبانی شایسته‌ای از زائران و عزاداران در این ایام داشته باشند.