توانمندسازی فکری و فرهنگی زیربنای اشتغال مددجویان کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام متقی فر ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه دوره «حدیث زندگی» با بیان اینکه بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش این نهاد قرار دارند، اظهار کرد: توانمندسازی فکری و فرهنگی خانوادههای مددجو، زمینهساز اشتغال، درآمدزایی و خوداتکایی آنان است و دوره «حدیث زندگی» با همین هدف طراحی و اجرا شده است.
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأکید بر اهمیت توانمندسازی فرهنگی خانوادههای تحت پوشش این نهاد، بیان کرد: یکی از مهمترین ارکان توانمندسازی در کمیته امداد، توانمندسازی فکری و فرهنگی است؛ زیرا این مسیر در نهایت به اشتغال، درآمدزایی و خوداتکایی خانوادهها منجر خواهد شد.
وی با اشاره به حضور معاون اجتماعی و مدیرعامل بنیاد حیات در این مراسم، افزود: همکاری بنیاد حیات در حوزه خانواده و مسائل فرهنگی، نشاندهنده عزم جدی برای ارتقای توانمندیهای فرهنگی مددجویان است.
متقی فر با بیان اینکه در این دوره، بخشی از شرکتکنندگان از خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد بودند، گفت: این افراد در رشتههای مختلف تحصیل کردهاند و با هدف ارتقای توانمندیهای فکری و فرهنگی در دوره «حدیث زندگی» شرکت کردند.
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: پیش از این برای برگزاری دورههای آموزشی در استانها و شهرستانها با کمبود استادانی که با اقتضائات و شرایط خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد آشنا باشند، مواجه بودیم اما هدف این دوره، تربیت نیروهای بومی و متخصص برای آموزش در سراسر کشور است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، تصریح کرد: ارائه خدمات فرهنگی و فکری به این جامعه گسترده، یکی از مهمترین مأموریتهای کمیته امداد است و امیدواریم فارغالتحصیلان این دوره در آینده خود به عنوان استاد، مسئولیت آموزش دورههای بعدی را بر عهده بگیرند.
متقی فر تأکید کرد: این مراسم پایان کار نیست، بلکه آغاز یک مسیر جدید برای توسعه فعالیتهای فرهنگی در میان خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد است.
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) از برگزاری آزمون مجازی مجدد برای شرکتکنندگانی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون پایانی نشدهاند، بهویژه مددجویان تحت پوشش، خبر داد و گفت: تلاش میکنیم فرصت دوبارهای برای دریافت گواهینامه و ادامه مسیر آموزشی این افراد فراهم شود.
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