اطلاعیه شماره ۳ آستان قدس رضوی ویژه مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان قدس رضوی به منظور میزبانی شایسته از زائران شرکت کننده در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای گران‌قدر از خانواده معظم ایشان، مجموعه‌ای از خدمات ویژه را پیش بینی و تدارک دیده است:

بر این اساس با همیاری خادمیاران رضوی، ۳۰ موکب پذیرایی در مسیرهای مواصلاتی منتهی به مشهد مقدس به ویژه مجتمع های میان راهی امام رضا علیه السلام فعال شده و مشغول خدمت رسانی است.

در شهر مشهد و اطراف حرم مطهر رضوی نیز با تجمیع تمامی ظرفیت های موجود در بخش های مختلف آستان قدس رضوی و هم افزایی شبکه خدمت شامل خدام، خادمیاران و تشکل های مردمی، بیش از ۴۰۰ موکب خدمت رسان آماده پذیرایی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند.

در زمینه اسکان و استراحت زائران عزیز نیز، ده ها هزار نفر شب اسکان در مواکب و مجموعه های وابسته به آستان قدس رضوی هم چون زائر سرا و زائر شهر رضوی، موسسه تربیت بدنی، موسسه جوانان، مدارس و دانشگاه امام رضا علیه السلام و... تدارک دیده شده است.

تمامی ظرفیت‌های درمانی آستان قدس رضوی از جمله بیمارستان فوق تخصصی رضوی و دارالشفای امام (ع) متشکل از ۱۲۰ گروه مجهز پزشکی با ۲ هزار ۵۰۰ نفر کادر درمان نیز در خدمت دلدادگان امام شهید خواهند بود.

در مجموعه حرم مطهر رضوی نیز با توجه به پیش بینی حضور گسترده و میلیونی زائران عزیز، تمهیدات لازم جهت خدمت رسانی شایسته در بخش های مختلف رفاهی، زیرساختی، فرهنگی، تبلیغی، ایمنی و بهداشتی و درمانی تدارک دیده شده است.

زائران عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موارد می‌توانند با سامانه ملی پاسخگویی آستان قدس رضوی به شماره تلفن ۱۳۸ تماس بگیرند یا به پرتال جامع آستان قدس رضوی به آدرس www.razavi.ir و صفحات رسمی آستان قدس رضوی در شبکه های اجتماعی مراجعه نمایند.