نتانیاهو: ترکیه نباید به جنگنده های اف-۳۵ دست یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: هنوز زمان سفرم به آمریکا مشخص نشده است.
او در ادامه مدعی شد: تقویت صلح در منطقه نتیجه پیروزی بر ایران خواهد بود.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: ترکیه نباید جنگندههای اف-۳۵ دریافت کند.
گفتنی است که محور اصلی نگرانی این روزهای کابینه نتانیاهو از آنکارا، تقویت زمزمههای رسانهای در مورد احتمال فروش جنگندههای نسل پنجم F-۳۵ به ترکیه توسط آمریکاست. دکترین امنیتی اسرائیل همواره بر «برتری کیفی نظامی» مطلق در منطقه استوار بوده است. ورود F-۳۵ به ناوگان ترکیه، این برتری هوایی را در برابر یک بازیگر منطقهای به چالش میکشد. این ترس، با تقابل منافع دو کشور در سوریه پس از سرنگونی نظام بشار اسد تشدید شده؛ جایی که اسرائیل نفوذ فزاینده ترکیه بر دمشق را تهدید میانگارد و آنکارا نیز حملات اسرائیل به زیرساختهای سوریه را محکوم میکند.
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