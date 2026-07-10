ابراز خوش بینی هاکان فیدان درباره تحویل گرفتن جنگنده های اف ۳۵

به گزارش خبرگزاری مهر، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به اسکای نیوز گفت که آتش‌بس میان واشنگتن و تهران هنوز به پایان نرسیده است.

وی گفت که دو طرف واقعا خواهان حرکت به سمت دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز هستند.

وزیر خارجه ترکیه در خصوص لبنان اظهار داشت که تحقق صلح در لبنان از مسیر تغییر رویکرد امنیتی اسرائیل می‌گذرد.

فیدان افزود که صلح پایدار در منطقه نیازمند بازنگری در رویکرد امنیتی است که اسرائیل دنبال می‌کند.

درباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فیدان در پاسخ به سوالی درباره امکان گفتگو با وی گفت: امیدواریم دولت بهتری روی کار بیاید.

وزیر خارجه ترکیه در ادامه درباره احتمال حمله به ترکیه توسط رژیم صهیونیستی و فعال‌سازی بند پنجم پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، بیان کرد که مفاد این اتحاد کاملا واضح است و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه «رهبر صلح» است.

وی در ادامه نسبت به امکان دستیابی به یک راه حل در آینده نزدیک با امریکا در مورد جنگنده‌های F۳۵ ابراز خوشبینی کرد.

وزیر خارجه ترکیه گفت: ترکیه پول این جنگنده ها را پنج یا شش سال قبل پرداخته کرده است.