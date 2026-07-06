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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

ترامپ: ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد!

ترامپ: ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد!

رئیس جمهور آمریکا بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای تهران، ادعا کرد: ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در سخنانی با هدف نجات از موج انتقادات داخلی که به دلیل تبعات تجاوز غیرقانونی و پرهزینه اش به خاک ایران، ادعا کرد: عملکرد ما در قبال ایران عالی است؛ ما توان نظامی تهران را از بین برده‌ایم!

رئیس جمهور آمریکا بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، ادعا کرد: این کشور نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.

دونالد ترامپ سپس در تلاش برای دستاوردسازی اقدامات بیهوده و بی نتیجه اش علیه تهران، در سخنانی که تنها برای آرام سازی فضای ملتهب کشورش بیان کرد، مدعی شد: کشور ما در موقعیت ممتازی قرار دارد و ما در حال دستیابی به نتایجی در مورد ایران هستیم که مشابه نتایج حاصل‌شده در ونزوئلا است!

وی که تا کنون بارها به دلیل فقدان راهبرد در هزینه‌کردهای کلان مورد انتقاد رسانه های جریان اصلی در جهان و کشورش قرار گرفته است، چنین گلایه کرد: آن‌گونه که شایسته است در مورد ایران مورد توجه رسانه‌ها قرار نمی‌گیریم. کشور ما قدرتمند است و ارتش ما قدرتمندترین ارتش جهان است!

کد مطلب 6880944

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