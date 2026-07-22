غارت درآمدهای نفتی ونزوئلا توسط آمریکا؛ «اوضاع اقتصادی بهتر نشده است»

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، دولت ترامپ بیش از ۱۳ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ونزوئلا را طی سال جاری جمع آوری کرده است.

بر اساس این گزارش، بعد از گذشت شش ماه از ربودن رئیس جمهور ونزوئلا توسط آمریکا و دست اندازی این کشور بر درآمدهای ونزوئلا شاخصه های رشد اقتصادی در این کشور ضعیف است.

در این گزارش آمده است که آمریکا روایت های متناقضی را در خصوص نحوه هزینه کرد این پول ها مطرح کرده است. نشانه ها حاکی از آن است که تمام این پول ها به دست کاراکاس نرسیده است.

لازم به ذکر است که آمریکا در زمان تجاوز به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور این کشور با تبلیغات گسترده رسانه ای مدعی شده بود که اقتصاد ونزوئلا رشد خواهد کرد!