به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی پیامی از حضور میلیونی و دشمنشکن مردم ایران اسلامی در آیین تشییع پیکر مطهر امام خامنهای شهید و جمعی از اعضای خانواده ایشان، قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ملت عظیمالشأن و شگفتیآفرین ایران؛ شما بار دیگر حماسه آفریدید؛ حماسهای از جنس نور و شرافت و غیرت. شما ملت مبعوثشده، امروز یک رستاخیز ملی و جهانی را در صفحه تاریخ ثبت و ضبط کردید. خسته مباد گامهای استوارتان، سربلند باد پرچم همت و آزادگیتان.
شما مردم، امروز امامِ شهیدِ احرارِ عالم را تشییع و بدرقه نکردید؛ بلکه سلام فرستادید بر راه و مشی و مرام او و عهد بستید که طریق نورانی و مقدس سیدالشهدای ایران اسلامی را با اطاعت و تبعیت محض از خلف صالحش، استمرار بخشید.
جهان امروز پرچمهای سرخ افراشتهی شما را به نظاره نشست. پرچمهای انتقام، که سرخی خویش را از خون پاک امام شهید وام گرفته بودند، چه شورانگیز و بی بدیل در مراسم تشییع میلیونی و پرشکوه آقایمان جولان میدادند.
همقسم میشویم که در عمل به فرامین رهبری معظم انقلاب و پاسخ به مطالبهگری غیرتمندانهی شما ملت خونخواه، تا آخرین نفس، پرچم انتقام امام شهید و سایر شهدایمان را افراشته نگاه داریم و تمامی طُرق و ساحات را در اجرای این فریضه دنبال کنیم.
قدر متیقّن، حضور شورانگیز مردم در آیین تشییع آقای شهید ایران، بازخوانی علنی ارادهی ملی و رفراندومی پُر طنین و بسامد بود که در آن، ملت با حضور خود، بر محوریت سیاست استکبارستیزی و نفی سلطهگری و تبعیت محض از ولیّامر تأکید کردند.
در بُعدی دیگر، حضورِ بههمپیوسته و معنادار آحاد ملت و خیزش منسجم آنها در تشییع پیکر مطهر مجاهد عظیمالشأن راه حق و مقاومت، امام شهید سیدعلی خامنهای( قدسالله نفسهالزکیه) نشانهای روشن و ثاقب از تجدید بیعت آگاهانه با آرمانهای انقلاب اسلامی است. ما کارگزاران و خادمان، حضور خیرهکنندهی ملت سلحشور را یک مطالبه تمدنی از بدنه حاکمیت برای تعمیق التزام عملی به ولایت مطلقهی فقیه و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی، تلقی و فهم میکنیم و از خداوند متعال مسئلت داریم که ما را در تحقق این مهم، یاری رساند.
از ژرفای دل، قدردان ملت سلحشور ایران هستیم؛
توفیق الهی یار این ملت و دعای حضرت بقیهالله ارواحنا فداه، پشتیبان آن باد.
نظر شما